Setsuna (Una fragile pausa nel movimento) nasce dall’interesse della videomaker Kumiko Kiwi Mochizuki per il lavoro di Gabriele Gasparotti. In questo minifilm troviamo Gasparotti che parla del suo ultimo lavoro assieme a frammenti di live, materiale girato durante le sessioni di registrazione e i videoclip per due nuovi pezzi contenuti in Istantanee Vol.1.