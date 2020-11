Animals At The End: in ascolto “Come Back America”

Il gruppo che vi presentiamo oggi ha una storia abbastanza particolare: sebbene sia ufficialmente nato solo nel 2019, le sue origini risalgono a oltre dieci anni fa, quando il chitarrista Lorenzo Penazzi decise di dare forma compiuta ad alcune sue idee attraverso il progetto solista Espada. Balzo in avanti e ritroviamo Lorenzo a stringere un’alleanza sonora con Fabio Errico: insieme i due decidono di ripartire dalle prime composizioni di Espada per dar vita a un vero e proprio gruppo che, dopo vari assestamenti, prende il nome definitivo di Animals At The End. Subito prima di reclutare ancora due musicisti, la band registra l’ep Jayus, del quale vi presentiamo in anteprima il singolo “Come Back America”, scelto perché lo possiamo considerare come una cerniera tra il Lorenzo solista e gli Animals At The End.

Jayus è stato registrato da Lorenzo Penazzi, Fabio Errico e Francesco Zoli con la collaborazione di Francesco Solaroli e Andrea Scardovi, mixato da Andrea Scardovi al Duna Studio di Russi (RA) e masterizzato da Giovanni Versari a La Maestà di Faenza (RA). Il sound della band, che per semplificare potremmo ascrivere alle fila del post-rock strumentale, ha dalla sua una forte componente immaginifica che richiama le prime composizioni di Lorenzo, nate con un occhio rivolto alle colonne sonore e al legame tra musica e immagini.

Lorenzo racconta così “Come Back America”: Ho scritto questo brano molti anni fa come esperimento per un progetto solista di musica strumentale, registrando una demo della canzone. Quando la feci sentire a musicisti e compositori professionisti mi diedero dei feedback molto positivi e questo mi spinse a comporre altro materiale simile. A dispetto di quanto suggerisce il nome, non ha un contenuto politico, anzi richiama esperienze molto personali ed esprime ciò che provavo nel momento in cui è stato scritto. Malinconia, ira e impermanenza, con un finale che trasmette spensieratezza e speranza, questo è ciò che provo quando ascolto e suono Come Back America. L’abbiamo scelto come singolo perché rappresenta, oltre che il nostro inizio come band, anche un mix delle emozioni che troverete, trascritte in musica, in questo ep.