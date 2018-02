Angel Witch in Italia

La prossima settimana gli Angel Witch torneranno in Italia per tre concerti. La band inglese, nome cardine della New Wave Of British Heavy Metal, ha sempre ricevuto molta attenzione dagli italiani e a distanza di due anni suonerà nuovamente nel nostro Paese, accompagnata dai toscani Angel Martyr, uno dei gruppi più promettenti in ambito heavy metal attuale.

Qui sotto trovate le date:

Giovedì 22 Febbraio 2018

ANGEL WITCH + ANGEL MARTYR + SØNDAG

Traffic – Roma

Venerdì 23 Febbtraio 2018

ANGEL WITCH + ANGEL MARTYR + FORGED IN BLOOD + URAL

Alchemica – Bologna

Sabato 24 Febbraio 2018

ANGEL WITCH + ANGEL MARTYR+ FORGED IN BLOOD

Dagda – Retorbido (PV)