Andrea Belfi e Ankubu a Fontanafredda (PN) nell’ambito di Forma – Free Music Impulse

Proseguono gli appuntamenti con Forma.

Venerdì 21 settembre Fontanafredda, Astro Club.

ANDREA BELFI

Dopo il tour europeo insieme a Nonkeen (il trio tedesco di Nils Frahm) Andrea Belfi ha da poco fatto uscire il suo nuovo disco solista, dal titolo Ore. A pubblicare l’album (il quarto full length del batterista e musicista elettroacustico veronese, ormai da anni di base a Berlino) è la neonata label inglese Float. “Ore” non solo conferma il talento di Belfi dietro le pelli – ben noto ad artisti del calibro di Mike Watt, David Grubbs o Carla Bozulich, con i quali Andrea ha sviluppato importanti collaborazioni in questi anni – ma ne mette anche in risalto la capacità compositiva, la cura e il gusto per textures, timbri e microsuoni di matrice ambientale che entrano sottilmente sotto pelle.

ANKUBU

Ankubu è il moniker dietro il quale produce Marco Zanella, da Pordenone.

Membro fondatore di Ghost City Collective, inizia a pubblicare materiale nel 2014, come Ankubu e con svariati progetti paralleli.

Partendo da un background techno/sperimentale/lo-fi arriva nell’ultimo anno a lavorare su pezzi legati all’avantgarde ed alla deconstructed club music, a cui mescola ambient e contaminazioni.

L’ultima uscita, [ AW0116_A ], uscita per Ghost City Collective, mantiene un filone ambient e distopico, ed ora in live presenta la preview di [ WS_0117 ], in uscita questo autunno/inverno, e che è orientato su sonorità più spinte e sperimentali.

Evento organizzato in collaborazione con Astro Club.

Ingresso libero riservato agli associati Federitalia

Costo tessera Federitalia 2017-2018 3€

