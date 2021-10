Ancora Deaf Club: il video di Don’t Forget To Live

Vi abbiamo già presentato i Deaf Club, progetto di Justin Pearson, Brian Amalfitano, Jason Klein e Tommy Meehan in procinto di dare alle stampe l’album Productive Disruption in uscita su Three One G a Gennaio. Oggi vi offriamo una seconda anteprima con il video di “Don’t Forget To Live”, diretto da Nicholas Crider con costumi di Adrienne Shurte e Matt Wild. Furia iconoclasta, miscela urticante di estremismi sonori in salsa grind (ma non solo), il tutto racchiuso in un minuto e mezzo che non dà tregua all’ascoltatore e lo prende alla pancia grazie alla sovrapposizione tra immagini, suoni e voci.