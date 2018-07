Ancient Methods: primo full length a ottobre, in ascolto “Array The Troops”

Sembra incredibile, visto che è in giro da una decina d’anni, ma il 1° ottobre Ancient Methods (il dj tedesco Michael Wollenhaupt, considerato uno degli inventori della c.d. “industrial techno”) pubblicherà attraverso la sua stessa etichetta il suo album di debutto, The Jericho Records. Ospiti: Regis, Orphx, Prurient e Cindytalk, tutti artisti con cui negli anni ha in un modo o nell’altro collaborato.

Qui in ascolto c’è proprio la traccia realizzata assieme a Regis, “Array The Troops”.