ANCIENT ALTAR, Cosmic Purge / Foie Gras

Gli Ancient Altar provengono da Los Angeles e Cosmic Purge / Foie Gras è la loro terza produzione, preceduta dagli album Ancient Altar (2014) e Dead Earth (2015). Trattasi di un ep contenente due brani di durata piuttosto consistente, tramite i quali esprimere i propri sentimenti. La materia di base è assimilabile allo sludge melodico dei tardi anni Novanta, quello in cui la sporcizia sonora non era ancora divenuta una caratteristica necessariamente intima dell’approccio a questa materia. Qui trovano spazio diverse concessioni alla psichedelia meno acida e, a dispetto dell’innegabile presenza di pattern ritmici di estrazione doom, ci si trova dinanzi a un paio di episodi malinconici ma sufficientemente diversificati dal punto di vista emozionale da non rientrare pienamente in suddetto genere. Il nuovo batterista Geoff Summers ha suonato dal vivo con gli A Storm Of Light, con i quali il trio californiano (fondato da Scott Carlson e Barry Kavener) condivide una visione eterogenea della materia, in questa sede meno suscettibile di incursioni in territori post-rock, eppure affine alla band di New York per quanto riguarda la resa complessiva. Gli Ancient Altar mostrano un suono concreto in cui le divagazioni oniriche ricoprono un ruolo almeno in apparenza secondario e dove l’alternarsi di linee vocali graffianti e pacate (dal retrogusto intimista) aggiunge un tocco indefinibile che permette ai brani di imprimersi nella memoria.

