“An Unfamiliar Reflection Activates A Gate” (feat. Aaron Harris): nuovo video per Surachai in attesa del nuovo album

Abbiamo già parlato di e con Surachai, oltre che di un progetto di cui è curatore (Shared Systems).

Come, Deathless è il suo nuovo album, la cui uscita è prevista per gennaio 2019, sempre per BL_K Noise. Per ora sappiamo che si tratta di un disco creato in un periodo difficile (un lutto, un cambio di lavoro e città). Sappiamo inoltre che come ospiti ci sono il batterista Aaron Harris (Isis) e il tastierista Joey Karam (The Locust).

Questo è il video di Simona Noreik per “An Unfamiliar Reflection Activates A Gate”, in cui c’è proprio Aaron Harris.