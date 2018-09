AMNESIA SCANNER, Another Life

Le cosiddette “ugly sneakers” sono quelle scarpe sportive smaccatamente brutte, caratterizzate da suole ingombranti, accostamenti cromatici improponibili, segni di usura fatti a bella (si fa per dire) posta, che da un paio d’anni furoreggiano ai piedi delle fashion victim. Vi sarà capitato senz’altro di vederle in qualche blog di moda: sono qualcosa di molto simile alle scarpe da ginnastica del vostro compagno sfigato delle medie, solo che arrivano a costare metà del mio stipendio e portano la firma di alcuni fra i più stimati couturier a livello mondiale o sono edizioni limitatissime e super ambite di megabrand di abbigliamento sportivo. La chiave di lettura del fenomeno rimane quella dell’ironia, uno sguardo che prescinda dai canoni di misura, armonia e buon gusto per concentrarsi sul valore simbolico – e per molti versi di rottura – dell’oggetto.

Uno fra i più importanti online store europei di musica propone un paragone quanto mai azzeccato, definendo sulla propria pagina gli Amnesia Scanner come le “ugly sneakers della musica moderna”: l’accostamento butta in rete l’assist offerto dalla copertina del loro ultimo disco e sottolinea come il lavoro del duo finlandese trapiantato a Berlino debba essere apprezzato in un’ottica particolare – che non può appunto prescindere da una certa quota di ironia – e insieme contempli una serie di ragionamenti non banali. Another Life è il primo lp degli Amnesia Scanner, nonostante di loro si legga in giro da tempo, e arriva dopo l’ep uscito per Young Turks e una serie di tracce pubblicate in digitale. L’esordio sul catalogo Pan può essere considerato fisiologico per una proposta musicale che abbraccia appieno il postumanesimo di cui l’etichetta berlinese è da tempo imbevuta: del resto i due avevano già collaborato con Bill Kouligas, il boss della Pan, in “Lexachast”, un progetto multimediale che gioca con lo spaesamento digitale. Amnesia Scanner è l’anagramma di Renaissance Man, il primo nome scelto da Ville Haimala e Martti Kalliala per suonare assieme: soprattutto alla luce dell’ultima fatica, di Renaissance Man e della sua tech house appare anche come il doppio degenerato, di cui ora si cominciano a intravedere le germinazioni.

Another Life rimane tutto sommato di facile fruizione, al contrario di molta elettronica decostruzionista: gli Amnesia Scanner mantengono ritmiche abbastanza lineari, prendono a prestito le strutture del pop, giocano coi luoghi comuni musicali del nuovo millennio, deformandoli e mutandoli da elementi rassicuranti in qualcosa di singolare e inquietante. I pezzi, tutti griffati come sempre dalla sigla AS a precedere il titolo, rispondono a una logica di détournement del già sentito, dando luogo a una conturbante rappresentazione della contemporaneità, del sovraccarico di informazioni e di tutti gli eccessi e le distorsioni che accompagnano il nostro quotidiano: Ville e Martti ci tengono a sottolineare come non ci sia nulla di futuristico o distopico in tutto ciò, ma come piuttosto siamo di fronte a un riflesso dell’oggi filtrato attraverso l’estetica di Amnesia Scanner. Dentro Another Life troviamo la house music cannibalizzata di “AS Symmertribal” e pezzi che starebbero benissimo nella soundtrack list di Fifa 19, come la ultra-adrenalinica “AS Faceless”; ci sono episodi che mettono insieme una ritmica simil-reggaeton con riff al fulmicotone (la title-track) e altri che mescolano nu metal, trap, gabber e footwork. Tra gli ospiti ci sono anche la cinese Pan Daijing (anche lei recentemente approdata a Pan, fa la sua parte in due tracce) e la voce sintetica di Oracle, una sorta di applicazione – da quello che posso capire – raro caso di featuring non umano in un disco: toccherà farci l’abitudine?