Il quarto capitolo di una serie che Carsten Nicolai porta avanti da molti anni è previsto per questo 19 giugno sulla sua Noton. Il materiale che esce per Xerrox è ambient e si basa sulla ripetuta “fotocopiatura” di campionamenti, finché questi non perdono quasi le loro sembianze originali.

Questa è “Xerrox Canaux”.

Qui si può ordinare il disco.