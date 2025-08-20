ALL MEN UNTO ME, Requiem

Unire sacro e profano, anima e carne in un viaggio, o meglio, un Requiem, che possa suggellare il proprio percorso. Questo potrebbe essere l’ambizioso intento di All Men Unto Me, progetto del musicista scozzese Ryan Gleave e delle sue mille voci.

Il suo percorso mi è stato svelato in anteprima grazie al consiglio di Amaya López-Carronero, in arte Maud The Moth, autrice di uno dei miei dischi dell’anno. Già l’iniziale “Introit” dice moltissimo dell’artista: una voce che sa spaziare tecnicamente tra vari registri, tra opera, Scott Walker e oscurità. La sua è una musica potente e spesso melodrammaticamente cupa, dove l’unica luce, seppur spaesata, è quella di Ryan stesso.

Il repertorio prende i titoli dalle diverse parti delle messe cristiane, ma in un mondo dove il conflitto tra bene e male, tra vita e morte, sembra esasperato, quasi con un’ottica fantasy. Sotto il titolo di Requiem, si agitano sonorità che si scontrano tra metal e noise, mentre le urla, i pianti e le convulsioni di “Sanctus” sono atti nei quali si può credere nella propria fede, o pantomime che lasciano esterrefatti per la loro convinzione.

I brividi sono molti e il quadro sonoro, oltre agli organi di Ryan e Amaya, include il lavoro a tutto campo (chitarra, basso, organo, sound design) di Scott McLean (già con gli Anything e produttore di The Distaff), oltre alle batterie di Alasdair Dunn e al violoncello di Simone Seales.

Questa è una musica che sembra sgorgare direttamente dai dotti lacrimali, come nella raggelante “Kyrie Eleison”, che pagheremmo per vedere risuonare in una chiesa, oppure la “Pie Jesus”, che prende il via dalla Lacrimosa del Dies Irae: sentire le corde di chitarra e violoncello accarezzarne la gola è un’emozione abbagliante, nella quale si trovano persino sorprendenti rimandi a Elvis Presley.

Del resto, forse, la musica è una liturgia in senso lato, per il suo rivolgersi al mondo in maniera misteriosa ed evocativa. I canali utilizzati dalla messa cristiana sono sicuramente i più potenti, considerando come ancora resistano al passare dei secoli. E allora Ryan li fa propri, urlando e facendo sì che la disperazione e il tormento arrivino fino in cima alle navate con la sua “Sequentia”, nella quale, al contrario della classica liturgia, rimanere seduti composti appare impossibile, spinti da organi e batteria.

“Agnus Dei” è sulfurea per come spinge teatralmente; è forse l’apice per senso di oppressione e di passione, con colpi di bacchetta come mortai, linee organistiche e urla. In “Lux Æterna” la furia si attenua e quel che rimane è l’umana fragilità nel darsi ad amori non corrisposti, in un’eterna passione che contraddistingue la vita e, quando fatte con grazia e onestà, opere come questa, chiusa legittimamente da una “In Paradisum” che inebria e risplende.

Verrebbe da dire “riprendiamoci le chiese e alziamo i volumi, spargendo il seme di nuove aperture e percorsi”, ma forse come primo passo consiglieremmo vivamente di fare vostro il disco di All Men Unto Me.