Algiers, Lee Ranaldo e Delta Moon quest’estate a Trieste

Riceviamo da YEAH e pubblichiamo.

YEAH, il collettivo che sta bruciando le tappe e rivoluzionando la scena musicale triestina, torna nel cartellone di Trieste Estate 2019 per il secondo anno consecutivo con tre imperdibili eventi nei luoghi più suggestivi della città: Lee Ranaldo il 5 luglio al Bastione Rotondo, Delta Moon il 23 luglio in Piazza Verdi e Algiers il 13 agosto al Castello di San Giusto (Piazzale delle Milizie).

Apre le danze il chitarrista dei Sonic Youth Lee Ranaldo, il 5 luglio al Bastione Rotondo del Castello di San Giusto per una serata ad ingresso libero intitolata “Songs & Stories”: musica, filmati di repertorio e una Q&A finale (question&answer) direttamente con il pubblico, mediata dal giornalista musicale di Radio Capodistria Andrea Effe. YEAH non è solo un evento ma è anche un progetto che seleziona i migliori talenti del FVG e li affianca ai grandi artisti internazionali. L’opening act sarà infatti affidato al giovane chitarrista Leonard Medica Gregoric, studente del Conservatorio Tartini di Trieste, che curerà insieme a Lee la preparazione del live show cercando di carpirne tutti i segreti. Un’occasione unica per conoscere una delle leggende viventi del rock insieme a YEAH.

I Delta Moon calcheranno il palco della meravigliosa Piazza Verdi di Trieste il 23 luglio alle ore 21 (ingresso libero). Vent’anni di esperienza, diversi tour mondiali e dieci album in studio: una eccellente carriera internazionale per una band che sa coniugare blues e rock in una musica dalle profonde radici americane. Le chitarre dei Delta Moon trasportano il pubblico nel cuore profondo degli Stati Uniti del sud, dove il sinuoso blues del Mississippi incontra i boschi grintosi e vibranti dei monti Appalachi. La musica dei Delta Moon è una miscela potente di personalità e groove che farà sciogliere e vibrare i vostri muscoli all’unisono. Opening act affidato ai Sarajevo Tango, studenti dell’Università di Trieste che hanno pubblicato il loro primo ep Storie Severe, ispirandosi alla vita di una città di frontiera in cui tutto può accadere, anche suonare accanto a una band americana, e al progetto artistico di Mik, wanderer pordenonese che, dopo aver aperto il concerto di The Leading Guy, porta la sua band al completo a Trieste.

Il gran finale di un’estate che per il collettivo YEAH rappresenta un sogno ad occhi aperti che diventa improvvisamente realtà andrà in scena il 13 agosto al Piazzale delle Milizie deI Castello di San Giusto, con una delle oasi creative più appaganti della scena musicale contemporanea mondiale: gli Algiers. Franklin James Fisher, Ryan Mahan e Lee Tesche sono i talentuosi polistrumentisti che nel 2007 hanno dato vita a questo progetto musicale, una e vera e propria catarsi emotiva. Algiers è Algeri, capitale dell’Algeria: “È il simbolo della lotta al colonialismo”, spiega il gruppo, “un luogo dove si fondono razzismo, violenza, religione e resistenza”. E a unirsi sono anche i generi più disparati: gospel, post-punk e industrial music si fondono per formare un suono unico e lanciare un messaggio inconfondibile, cioè non smettere mai di cercare una verità insieme umana e ultraterrena in un mondo che sembra andare a pezzi ma è sempre pieno di vita. Con due album all’attivo universalmente acclamati (The Underside of Power e l’omonimo Algiers), la band si dedica alla continua ricerca di questa verità con una varietà di elementi musicali distillati in maniera sorprendente: l’unione di tutti i frammenti restituisce un sound nuovo e potente che scatena, affascina e commuove. Opening Act affidato a due progetti musicali selezionati dal progetto YEAH: i Tavora (progetto nato in studio dalle menti creative di due talenti triestini), che stanno per pubblicare l’album sperimentale omonimo, e gli Yeahki, misterioso gruppo che raccoglie alcuni dei talenti più underground della scena della Città.

YEAH è anche una community che si sta allargando sempre di più grazie alla grande passione per la musica, linguaggio universale che unisce le persone in ogni parte del mondo e intorno alla quale gravitano altre forme d’arte, come ad esempio il graphic design. Due artisti triestini sono entrati a far parte della community e rappresenteranno graficamente l’estate di YEAH: Marco Sors e Lisa Deiuri. Il primo proietterà le sue composizioni durante gli spettacoli, mentre la grafica sognante di Lisa Deiuri comparirà nell’immagine destinata alla promozione della rassegna. Due grandi artisti del territorio che arricchiscono il progetto di valorizzazione dei talenti di casa nostra.

Questa estate caldissima si completa con la campagna social “What is Yeah for you?”, che mette in palio biglietti e riduzioni per il concerto degli Algiers del 13 agosto 2019 sul palco principale del Castello di San Giusto. L’obiettivo? Scoprire cosa è Yeah nella vita di ogni giorno e ritrovarsi tutti insieme il 13 agosto a condividere una serata magica e irripetibile.

Biglietti disponibili presso Ticketpoint, Corso Italia 6 (€15 + dp). Apriranno il concerto Tavora e YEAHKI. Ridotti € 10 disponibili per i partecipanti alla Campagna social “What is Yeah for You?”. Modalità di sottoscrizione e informazioni su tutti i social media di YEAH.