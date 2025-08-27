Alex Augier, il trasversale

Sapevo del francese Alex Augier, classe 1977, grazie alla mia storia d’amore fanzinara con Franck Vigroux, musicista di cui mi sono ritrovato a recensire qualunque cosa per uno strano mix di stima e casualità. Franck, che oggi sta su raster, pubblicava anche dischi di altri con DAC Records e l’ep Germination di Augier mi colpì subito, perché durante gli anni Dieci io ero finito dentro questo tipo di musica prevalentemente “elettronica” massimalista, radicale e impattante. In questo ep confluivano dunque la linea Vainio-Vigroux e quella Sutbext (remix di Roly Porter in chiusura), che erano esattamente due tragitti che seguivo con attenzione all’epoca. Sempre come Vigroux,

Augier mostrava inoltre interesse per la plurimedialità, ma in modo del tutto autarchico, provando davvero a fondere – come se fossero alla pari – suono e visuals, ma pensando anche ai suoi live come vere e proprie installazioni con cui prendere possesso di uno spazio fisico e definirlo concretamente: ecco i 4 schermi del progetto “_nybble_”, la cupola di “end(O)” e lo schermo cilindrico intorno agli artisti di “ex(O)” (entrambe in collaborazione con Alba Corral, prendetevi un appunto), e così via, fino a “hex /A\”, performance sempre audio/video dove il laser sembra incidere lo schermo contro il quale sono proiettate le immagini. Interessante notare come per quest’ultimo lavoro, ad esempio, la musica di Alex cambi, adattandosi al contesto: difficile non trovarla più tradizionale e lineare, quasi una strizzata d’occhio a un altro francese elettronico, leggermente più famoso e con quella trentina d’anni in più di lui…

È stata una sorpresa (fino a un certo punto) scoprirlo – con “hex /A\” – nel cartellone di un festival dedicato ai new media della mia città, il NEAT di Trieste, al quale ho dunque buoni motivi per invitarvi. Se non sapete di che sto parlando, andate qui.

Non penso sia educato iniziare parlando d’altri. Però non ti avrei mai scoperto se non fosse stato per Franck Vigroux, uno su cui ho scritto davvero tonnellate di roba in italiano. Come vi siete incontrati? Quali sono le vostre somiglianze e differenze?

Alex Augier: La prima volta che l’ho incontrato è stata nel 2015 all’Open Source Art Festival di Sopot, Polonia. Ero agli esordi della mia carriera artistica (con la mia performance “oqpo_oooo”). Da lì in poi ho visto Franck a veri festival di musica elettronica e arti digitali, ed è così come ci siamo conosciuti meglio. Come artista, ritengo Franck un esempio di professionalità, rigore, coerenza. Il suo lavoro è potente.

La somiglianza principale tra noi è il campo artistico in cui operiamo. Esploriamo entrambi le possibilità della performance audio/visual. Passioni condivise per il suono, per l’inatteso, per l’esperire la fisicità del suono e per le forme atipiche…

La differenza principale è che Franck collabora con altri artisti per molti dei suoi progetti (in particolare visual artist come Antoine Schmitt e Kurt d’Haeseleer), mentre io lavoro soprattutto da solo. Ciò ha un impatto significativo sullo spirito e sulla resa finale dei lavori. Come Ryoji Ikeda, Herman Kolgen, Robert Henke, oppure Ryoichi Kurokawa, che sono maestri per me, devo pensare a tutti gli elementi (sound, musica, visuals, design degli spazi, palco…) da solo, col mio cervello e basta. Un’altra grossa differenza è che Franck costruisce un universo al quale rimane rigorosamente fedele, mentre io tendo a esprimermi in modo più contestuale, utilizzando forme differenti.

L’etichetta di Franck (D’Autres Cordes) ha pubblicato il tuo eccellente ep Germination. Alla fine c’era un remix di un tuo pezzo a firma Roly Porter, per me un altro punto fermo degli anni Dieci. Senti una vicinanza con artisti come Porter, Jebanasam o Emptyset?

Questi artisti sono una grande fonte d’ispirazione. Ho ascoltato molto la loro musica, la considero ora parte del mio stesso vocabolario, qualcosa da cui posso attingere liberamente, dipende dal contesto e se il lavoro specifico lo richiede. Ho ascoltato intensamente Continuum di Paul Jebanasam, Recur degli Emptyset, Third Law di Roly Porter, e sono molto felice che Roly mi abbia accordato un remix.

Abbiamo fatto abbastanza paragoni, come dicevo. Quanto ti sei detto “non voglio solo fare musica, voglio sinestesia”? Vista e Udito, anzitutto. Anche “Tatto”, che ci fa sentire la pressione. La tua musica può essere molto fisica. Qualcosa che cerchi consciamente?

Sì, è qualcosa che cerco attivamente. Fisicamente, c’è la pressione acustica – specie le basse frequenze – che colpisce di fatto il corpo; e le alte frequenze che bucano le orecchie come una specie di gusto acido… Ma c’è anche il lavoro con lo spazio. Le mie performance audiovisive incorporano non solo spazializzazione del suono, ma anche spazializzazione visiva. Parlo spesso di spazializzazione audiovisiva, dove musica e immagini generative in movimento sono sincronizzate non solo a livello di tempo, ma anche a livello di spazio. Quest’idea comanda la creazione di strutture specifiche per il palco: “_nybble_” (coi suoi quattro poli audiovisivi), “p(O)st” and “ex(O)” (col suo schermo cilindrico attorno al quale si mette il pubblico, “end(O)” (un ambiente immersivo a cupola)… E la struttura del palco stessa definisce la forma della musica e delle visuals. Ogni elemento informa l’altro.

Considero la performance audiovisiva un campo creativo distinto, uno che deve dare vita a forme artistiche specifiche, dove il visivo non è solo accompagnamento della musica (è il caso di molti concerti oggi) e dove la musica non è solo l’accompagnamento della parte visiva (come al cinema).

Porterai “hex /A\” a Trieste. Credo sia la tua ultima creazione audio/video ed è una performance live che sincronizza audio, video e laser. Che cosa ti ha fatto pensare a una tecnologia come il laser? Si porta dietro una serie infinita di suggestioni…

Ci sono varie ragioni per aggiungere un laser.

La prima ragione è il tema retrofuturistico che volevo esplorare. È un’estetica che apprezzo molto, e penso che il laser si adatti perfettamente. Molto prima della sua invenzione da parte di Theodore Maiman, il laser esisteva già nella immaginazione pubblica grazie alla fantascienza. Autori come H.G. Wells avevano previsto potenti raggi di luce, come il raggio di calore della “Guerra dei Mondi” (1898), che ha anticipato i laser moderni come armi. Questa fantasia, profondamente radicata nella cultura popolare del primo Ventesimo Secolo, ha innescato una fascinazione quando i laser sono diventati realtà, trasformando un mito in scienza. Visioni artistiche precedenti al 1960 hanno contribuito a formare una immagine retrofuturistica del laser, allo stesso tempo nostalgica e proiettata verso il futuro.

La seconda ragione ha a che fare col mio interesse in spazializzazione. Mi chiedo di continuo come occupare spazio, come andare oltre il palco convenzionale, come offrire al pubblico un senso di immersione, anche in assenza di una spazializzazione del suono o di uno specifico contesto architettonico. Il laser taglia lo spazio, passa sopra il pubblico e riempie visivamente l’area oltre lo stage. Semplice ed efficace.

La terza ragione è l’ascendente che ha su tutti noi la luce. È sia precisa, sia forte. Il laser, come se fosse un pennello, anima le visuals generative di “hex /A\” proiettate sullo schermo.

Sbaglio a pensare che la musica di “hex /A\” abbia una struttura più lineare e sia più vicina alla prima musica elettronica?

Hai assolutamente ragione. Per questo progetto ho voluto musica più accessibile, più ritmica, binaria, regolare… un desiderio di cambiamento.

Anche Alba Corral sarà al NEAT Festival. Hai collaborato con lei. Hai familiarità coi suoi ultimi lavori?

Onestamente non ho avuto modo di esplorare il suo lavoro più recente. Ciò che è certo è che ammiro profondamente la sua pratica. La trovo davvero unica, specie nella scena artistica di cui siamo parte, nella quale siamo spesso circondati da forme geometriche rigide, estetiche in bianco e nero… io la vedo più come una pittrice, una pittrice digitale.

Alla fine, coi tuoi lavori sei diventato anche scultore e architetto: video e suoni non erano abbastanza. Ha qualcosa a che fare col lasciare traccia di sé? Nel 2500 la gente camminerà per delle rovine e una di queste sarà un’installazione di Alex Augier?

È molto difficile risponde a questa domanda. Ciò che è certo è che, come molti artisti, io creo per necessità, bisogno, non per interesse. E amo imparare e fare. Imparare e fare cose nuove, esplorare nuove tecniche, nuove forme. Per questo vado oltre la musica, anche se è la mia attività principale. Sono appassionato di architettura, design, arte… a cerco di integrare i miei vari interessi nel mio lavoro. Il regno digitale crea naturalmente ponti tra tutti questi campi, perché, in termini digitali, condividono lo stesso linguaggio.

Un nuovo album, The Lyrical Age, è in rampa di lancio. Il primo singolo è stato un po’ sorprendente. Non ce lo aspettavamo. O forse no. Cosa vuoi condividere con noi del nuovo disco?

The Lyrical Age è molto importante per me.

Per molti anni ho lavorato all’incrocio tra musica, arti digitali ed esperienze immersive, tentando di rendere meno chiaro il confine tra concerto e installazione, e di offrire al pubblico nuovi spazi per l’ascolto e la percezione. Ma volevo tronare all’essenza della mia pratica dando più spazio alla musica stessa, in modo più accessibile, senza compromettere un approccio artistico personale e ambizioso. Per questo ho composto The Lyrical Age, un album dove ogni traccia è un capitolo all’interno di un insieme coerente.

Il titolo echeggia un’espressione di Milan Kundera, che ha associato la “lyrical age” con la gioventù, la sua esaltazione ingenua, anche il suo “kitsch”. Per lui, il lirismo era anche inseparabile dalla musica. Figlio di un grande compositore, era destinato a diventare musicista, ma la sua vita prese una strada diversa, e lui scelse la letteratura, più adatta, secondo lui, a descrivere la realtà dell’esistenza, nuda e cruda. Con questo progetto, ho preso la direzione opposta: ho voluto abbracciare la dimensione lirica della mia musica, ancorandola all’adolescenza (come si riflette nei titoli, nella struttura e nel tono delle tracce).

L’adolescenza è un tempo ricco emotivamente, quando cominciamo a diventare ciò che siamo. Sono profondamente attaccato a quest’idea di processi di crescita (Germination, end(O), ex(O)…). Questa volta non trasformerò il disco in una performance, rimarrà un album luminoso, positivo, nel quale mi sono dato la possibilità di fare composizioni e suoni che prima avevo evitato: arpeggi, progressioni armoniche e contrappunti, piano, passaggi lirici ascendenti…

E alla fine, è una nuova avventura artistica, uno scenario divertente… e io sento costantemente il bisogno di riassestare e reinventare il mio lavoro.