ALESSANDRO CORTINI, Volume Massimo

Volume Massimo finisce per essere per alcuni versi la summa di quanto svolto fino ad ora da Alessandro Cortini nelle sue varie incarnazioni: vi troviamo in nuce quell’afflato pop, che non sconfina mai nella piacioneria, dei lavori a nome Sonoio, come pure i rigurgiti acidi di Skarn e Slumberman. Più di tutto regna però sovrana quella sensazione di appannamento che è un po’ il marchio di fabbrica del sintesista forlivese ora di stanza a Berlino, quell’appagante sensazione di torpore che caratterizza i suoi lavori dalla serie “Forse” in poi.

Nell’accoppiata “Amore Amaro” e “Amaro Amore” rintracciamo quella ricerca dell’aspetto melodico che traccia una linea di continuità fra Volume Massimo e il suo predecessore Avanti, disco che rivelava una capacità sorprendente di mettere a nudo ricordi ed emozioni del suo autore, pur senza risultare stucchevole; a separare le due tracce è “Let Go”, marcia futuristica in cui fa capolino anche il Cortini chitarrista. La hit “Batticuore” ammicca decisamente al synthpop, genere per il quale Mute, la prestigiosa label che pubblica Volume Massimo, rimane un punto di riferimento: il pensiero, però, più che ai Depeche Mode va ai Cold Cave di Wes Eisold, una delle frequentazioni di Alessandro durante il suo periodo losangelino. Fra gli episodi più interessanti includiamo la pseudocover “Momenti”, una versione maleducata di “Chariots Of Fire” di Vangelis, che stava nella colonna sonora del film omonimo, non a caso in Italia intitolato “Momenti di Gloria”. La traccia richiama le tonalità e l’enfatica magniloquenza del brano a cui sembra ispirarsi, alterandone totalmente la struttura e travisandone lo spirito: il nitore del compositore greco, la sua apollinea lucidità qui pare mutata in fremito dionisiaco. Per portare a termine il delitto di lesa maestà Cortini imbraccia di nuovo la chitarra, acustica stavolta, bistrattandola, processandola e straziando a suo modo la coda del pezzo.

Volume Massimo è la conferma – se mai qualcuno ne avvertisse ancora il bisogno – delle qualità di un musicista di altissimo livello capace di imporsi, non necessariamente nella sua nicchia, con idee chiare, competenza estrema e capacità di osare.

Tracklist

A1 / 1. Amore Amaro

A2 / 2. Let Go

A3 / 3. Amaro Amore

A4 / 4. Batticuore

B1 / 5. Momenti

B2 / 6. La Storia

B3 / 7. Sabbia

B4 / 8. Dormi