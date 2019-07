Alessandro Cortini: in ascolto “Amore Amaro” dal nuovo Volume Massimo, che uscirà su Mute

Volume Massimo è il titolo del nuovo album di Alessandro Cortini, che a questo punto della storia è superfluo associare al nome Nine Inch Nails, dato che non ha più bisogno di referenze. Il disco uscirà su Mute il 27 settembre (cd, vinile, digitale), ma già da adesso c’è un pezzo in ascolto: “Amore Amaro”, che all’inizio sembra proseguire il discorso di Avanti (synth analogici, suoni saturi, memorie lontane), ma poi introduce anche una chitarra, che va compenetrarsi col resto del paesaggio sonoro.

Tracklist

A1 / 1. Amore Amaro

A2 / 2. Let Go

A3 / 3. Amaro Amore

A4 / 4. Batticuore

B1 / 5. Momenti

B2 / 6. La Storia

B3 / 7. Sabbia

B4 / 8. Dormi

Musica scritta e prodotta da Alessandro Cortini

Mastering di Mandy Parnell ai Black Saloon Studios

Artwork di Emilie Elizabeth e Raki Fernandez

Layout di Caspar Newbolt

Prossimi live

28/8–1/9 Atonal, Berlin

8/9 Up to Date Festival, Białystok

14/9 Draaimolen, Tilburg

22/9 TBA, Japan

28/9 Sonica, Ljubljana

19/10 The Barbican, London

20/10 LEV Matadero, Madrid

21/10 St Paul`s Sessions, Athens

25/10 Semibreve, Braga

6/11 Slaktkyrkan, Stockholm

8/11 Mira Digital Arts Festival, Barcelona

30/11 TBA, Copenhagen

6/12 Monk, Roma

7/12 Argo 16, Venezia

11/12 Bozar Electronic Series, Brussels

11/4 Concertgebouw, Bruges