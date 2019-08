Alessandro Cortini: il video di “Batticuore” (da Volume Massimo, in uscita per Mute il 27/9)

Vi abbiamo già dato tutte le notizie fondamentali sul nuovo disco di Alessandro Cortini. Occhio alle date del 6 dicembre a Roma (Monk) e del 7 dicembre a Mestre (Argo 16). Per chi vive a Nord Est, c’è anche Lubiana (28/9).

Il video di “Batticuore”, che riprende anche l’artwork di copertina, è la seconda anticipazione di Volume Massimo. La prima era stata “Amore Amaro”: in entrambi i casi, oltre ai consueti synth, entra in scena la chitarra, in un pezzo per il quale il comunicato stampa non si fa problemi a usare l’aggettivo “pop”.

Regia: Emilie Elizabeth + Alessandra Leone

DoP/Camera: Julian Moser

Colorist: Lutz Forster

Ballerini: Maurice Jabar Werner + Darwin Stapel

Wardrobe Consultant: Raki Fernandez

Grooming: Carmen Rachel