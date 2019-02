Alberich (Kris Lapke): in ascolto “Unity House”

Kris Lapke (Alberich) è attivo soprattutto nell’ambito della produzione dei dischi. Ha lavorato con molti musicisti, tra i quali Dominick Fernow e Bobby Krlic (The Haxan Cloak) o anche band come Nothing e Cold Cave… Il suo nuovo disco come Alberich uscirà – molti anni dopo il precedente – il 12 aprile proprio per la Hospital di Fernow, con la quale esiste una collaborazione di lunga durata. Quantized Angel, questo il titolo dell’lp, si trova nel filone dell’industrial music, definizione quanto mai generica, ma che può dare l’idea dell’universo in cui si muove Lapke, anche tenendo conto delle sue collaborazioni da dietro al banco del mixer.

In ascolto il rhythmic noise di “Unity House”.

Quantized Angel by Alberich