Al via la XXXIII stagione di Area Sismica

Forlì come Londra, New York e Berlino? Sì, perché è solo in grandi città internazionali di questo calibro che si può trovare una programmazione di musiche “extra-ordinarie” all’altezza di quella di Area Sismica, che in oltre tre decenni di attività è cresciuta a dismisura, creando a Forlì una nicchia musicale di livello mondiale unica. E il cartellone della XXXIII stagione ne è un chiaro esempio.

«Questa stagione – dice Ariele Monti, della direzione artistica di Area Sismica – è la prima dopo gli innumerevoli problemi causati dal biennio di Covid, ed è quindi nata potendo contare su una programmazione ragionata, studiata con i tempi giusti e con un senso sotteso, come succedeva prima della pandemia. Una stagione votata a offrire una panoramica la più ampia possibile sulla musica del presente, al di là degli specifici mondi musicali, e infatti al suo interno troviamo tutto: jazz, avanguardia, improvvisazione, musica contemporanea e così via. E sempre di livello altissimo – livello che comunque non era mai sceso anche nei due anni di Covid –, con artisti di caratura internazionale e con un occhio particolare nei confronti delle nuove generazioni di musicisti».

In merito ai giovani talenti basta infatti pensare alla pianista slovena Kaja Draksler, che aprirà la stagione il 25 settembre, incensata anche dal New York Times, o alla trentenne sassofonista danese Signe Emmeluth (di scena il 9 ottobre), il cui debutto del 2021, un album in solo registrato dal vivo al festival Sonic Transmission, ne ha restituito una tecnica e uno stile mozzafiato. Nuove generazioni di musicisti che per fortuna ad Area Sismica incontrano anche un incoraggiante aumento di un pubblico sempre più giovane. Oltre poi al ritrovato coinvolgimento degli studenti con il Forlì Open Music, che torna ad avere un’anta di svolgimento all’Istituto Masini, insieme agli iscritti del Liceo Musicale Statale “Antonio Canova” di Forlì.

«C’è poi un aspetto importantissimo e molto gratificante legato alla nuova stagione – sottolinea Ariele Monti – che ci ripaga dei tanti sforzi, ed è quello dei riconoscimenti. Negli ultimi anni sono stati sempre maggiori, tant’è che Area Sismica è entrata – insieme a sole 21 altre realtà, su un totale di 170 – nel Bando Jazz del FUS, che per Forlì è davvero un grande risultato, visto che quasi il 90% dei richiedenti è stato escluso, e si trattava di tutti festival di città molto più grandi».

Ma oltre al riconoscimento del FUS occorre segnalare la composizione di Salvatore Sciarrino Sidera Sax Quartet, che ascolteremo in occasione del Forlì Open Music, commissionata grazie al bando, vinto, della Ernst Von Siemens Foundation, il concerto dei Kaze (sempre al FOP), col supporto della Japan Foundation, o la residenza e concerto dei Fire! Defeat CBA in collaborazione con Centro d’Arte dell’Università di Padova e Jazz&Wine and Peace di Cormons.

La stagione è realizzata con il sostegno di MIC Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Ernst Von Siemens Foundation, Japan Foundation, Emilia-Romagna Music Commission, Art Bonus

Media partner Rai Radio 3

IL PROGRAMMA

Domenica 25 settembre – ore 18

Kaja Draksler (SI) pianoforte

Domenica 9 ottobre – ore 18

Emmeluth’s Amoeba (NO – DK)

Signe Emmeluth: sax

Karl Bjorå: chitarra

Ole Mofjell: batteria Christian Balvig: pianoforte

Domenica 16 ottobre – ore 18

Bagman (UK – SE)

Pat Thomas: piano, elettroniche Sture Ericson – sax, clarinetto

Raymond Strid – batteria

20/21 ottobre

Residenza Fire! Defeat CBA (SE – I)

Venerdì 21 ottobre – ore 21.30

Fire! Defeat CBA (SE – I)

Mats Gustafsson: Sax baritono, flauti, elettroniche

Johan Berthling: contrabbasso, basso el

Andreas Werliin: batteria

Goran Kajfes: tromba

Mats Äleklint: trombone

Sebastiano Tramontana: trombone

Sara Ardizzoni: chitarra el

Zoe Pia: clarinetto, launeddas

Valeria Sturba: theremin, voce

29/30 ottobre

Soglie presenta:

FESTIVAL GLITSCHEN festival multidisciplinare a cura di Area Sismica, Città di Ebla, Masque Teatro, Sedicicorto, Spazi Indecisi, Sunset e Vertov Project. Con concerto, tra i tanti eventi, di:

tellKujira

Francesco Diodati: chitarra elettrica

Stefano Calderano: chitarra elettrica

Ambra Chiara Michelangeli: viola

Francesco Guerri: violoncello

5/6 novembre

FORLÌ OPEN MUSIC

Sergio Sorrentino , chitarra elettrica

Sidera Sax Quartet – col supporto della Ernst Von Siemens Foundation

Gianpaolo Antongirolami: sax soprano

Michele Selva: sax alto

Michele Bianchini: sax tenore

Daniele Berdini: sax baritono

Chris Pitsiokos (USA) sax alto

A-Trio (LB)

Mazen Kerbaj: tromba

Sharif Sehnaoui: chitarra acustica

Raed Yassin: contrabbasso

Ljuba Bergamelli soprano

Hommage a James Erber Antonella Bini: flauto

Michele Selva: sax alto

Giampaolo Antongirolami: sax soprano

Emanuele Torquati – dedicato a Giancarlo Cardini, pianoforte

Kaze (Jap – F)

Satoko Fujii: pianoforte

Natsuki Tamura: tromba

Christian Pruvost: tromba

Peter Orins: batteria

col supporto della Japan Foundation

conduction a cura di Elio Martusciello c/o Sala Sangiorgi

con gli studenti del Liceo Musicale Canova e dell’istituto Masini

conversazione-concerto di Fabrizio Ottaviucci c/o Sala Sangiorgi

mostra fotografica Luciano Rossetti “Note a Margine”

Domenica 13 novembre – ore 18

Anthropic Neglect (PT – BR)

José Lencastre: sax

Jorge Nuno: chitarra el

Felipe Zenícola: basso el

João Valinho: batteria

15/16 novembre

Residenza Sismatik

17/19 novembre

Residenza Rabbia/Zach/tellKujira

Domenica 20 novembre – ore 18

Michele Rabbia & Ingar Zach (I – NO)

Gianpaolo Antongirolami: sax soprano

Michele Selva: sax alto

Michele Bianchini: sax tenore

Daniele Berdini: sax baritono

Domenica 27 novembre – ore 18

in collaborazione con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

concerto al buio

Matteo Ramon Arevalos, pianoforte

2/3 dicembre

residenza Luca Tilli

3/4 dicembre

We Insist! Records Festival

Paolo Gaiba Riva, elettroniche, clarinetto basso

Luca Tilli, violoncello

Gabriele Mitelli Trio

Gabriele Mitelli: tromba, elettroniche

John Edwards: contrabbasso

Mark Sanders: batteria

Domenica 11 dicembre – ore 18

Hidden Places col supporto di Emilia Romagna Music Commission e Mibac

Daniele Roccato: contrabbasso

Rocco Federico Castellani: contrabbasso

Mariasole De Pascali: flauti

Anais Drago: violino

Simone Masina: contrabbasso, basso el