Al Sonica di Lubiana The Bug, Violent Magic Orchestra, Rafael Toral…

Riceviamo e pubblichiamo.

Il festival di musica elettronica e arte transitoria SONICA presenta il programma della sua 17a edizione, che si svolgerà in varie venue di Lubiana tra il 15 e il 18 aprile 2025.

Il programma di quest’anno prevede tre serate del festival al CD Club, al Cukrarna e al Kino Šiška, un pre-evento AV alla Cineteca slovena e una mostra all’MSUM.

È prevista l’esibizione del re britannico della bass music The Bug, che presenterà il suo doppio LP di apocalittici dub industriali Machine (Relapse, 2024), la prima slovena del gruppo giapponese futuristico black metal/gabber/IDM Violent Magic Orchestra (“Like Aphex Twin with corpse paint”) e lo Spectral Evolution show (2024) del virtuoso chitarrista portoghese Rafael Toral.



Tra i momenti salienti figurano anche lo spettacolo AV “The Etna Sessions” dell’icona della musica elettronica messicana Murcof, la giocosa performance The Infinite Hip-Hop Song Live! dell’artista e musicista egiziano Hassan Khan, vincitore del Leone d’argento alla Biennale di Venezia del 2017, uno spettacolo AV del pioniere ungherese dell’IDM Gábor Lázár e l’ipnotica polistrumentista e cantante polacca Antonina Nowacka (SHAPE+).

Nell’ambito della residenza SONICA x SHAPE+ 2025, il produttore elettronico tedesco PYUR (SHAPE+) e Stella Ivšek e Urša Čuk del collettivo artistico multidisciplinare sloveno Beam Team presenteranno in anteprima il loro nuovo spettacolo.

Il musicista/produttore sloveno Jan Bajc Funa presenterà dal vivo il suo nuovo progetto Stamor. Il musicista locale di musica elettronica Nitz sta preparando una performance speciale, The Constants of Vanishing, una colonna sonora ambient dal vivo per una proiezione di film sperimentali del regista sloveno Vasko Pregelj. L’ambasciatore sloveno della techno sperimentale e della dark ambient, Lifecutter, presenterà in anteprima il suo nuovo album DELUGE (Kamizdat, 2025) in formato AV, mentre il boss della techno di Lubiana Shekuza si occuperà della chiusura del festival.

Il 1° aprile si inaugura la mostra dell’artista slovena Vesna Petersin al MSUM, seguita dalla performance del musicista e sound artist croato tonota (SHAPE+).

PROGRAMMA



MARTEDÌ 1 APRILE

SONICA 2025 – MOSTRA

Vesna Petersin: Inaugurazione della mostra (SI), tonota LIVE (SHAPE+, HR)

Museo d’arte contemporanea Metelkova (MSUM)

20:00



MARTEDÌ 15 APRILE

SONICA 2024 – PRE-EVENTO

Nitz x Vasko Pregelj: The Constants of Vanishing (SI), Lifecutter: DELUGE (SI)

Cineteca slovena

21:00



MERCOLEDI’ 16 APRILE

SONICA 2025 – PRIMO GIORNO

Rafael Toral (PT), Antonina Nowacka (SHAPE+, PL), Stamor (SI)

Klub CD (Cankarjev dom)

20:00



GIOVEDI’ 17 APRILE

SONICA 2025 – SECONDO GIORNO

Murcof (MX), PYUR x Beam Team (SHAPE+, DE/SI), Hassan Khan (EG)

Cukrarna

20:00

VENERDI, 18 APRILE

SONICA 2025 – TERZO GIORNO

The Bug (UK), Violent Magic Orchestra (JP), Gábor Lázár (HU), Shekuza DJ set (SI)

Kino Šiška

20:00



SONICA 2025: -STREAM

15─18 aprile 2025

Lubiana, Slovenia

