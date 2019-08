Al Go!Fest di settembre ci saranno Avskum, Asocial, MooM e altri ancora

Riceviamo e pubblichiamo. Qui l’evento su Facebook per essere sempre aggiornati.

È scattato il conto alla rovescia per la nona edizione del Go! Fest, in programma sabato 21 settembre a Roma. L’evento, come da sua tradizione, porterà nella Capitale tredici gruppi scelti tra i più estremi, veloci e rumorosi presenti nel panorama europeo.

Tra le novità di quest’edizione, che è associato generalmente a sonorità grindcore e power violence, gli headliner svedesi AVSKUM, gruppo crust leggendario, tra i fondatori dell’hardcore scandinavo, e i conterranei ASOCIAL, tornati di recente in attività dopo un lunghissimo stop. Tra i gruppi stranieri si segnalano anche i grinders HORSEBASTARD da Liverpool, il trio olandese GEWOON FUCKING RAGGEN, l’atteso ritorno a Roma degli israeliani MooM e una serie di ospiti italiani tra i quali spiccano gli storici REPULSIONE, DOUBLE ME e THE SEEKER. Faranno la felicità dei seguaci del death metal THECODONTION e COFFIN BIRTH, il nuovo supergruppo con membri di BEHEADED, HOUR OF PENANCE, FLESHGOD APOCALYPSE e BUFFALO GRILLZ. La location è il CSOA Spartaco, che dal 2015 ospita il festival.

Qui sotto tutti i dettagli.

Avskum (crustpunk, Svezia)

Asocial (scandicore, Svezia)

MooM (powerviolence, Israele)

Horsebastard (grindcore – UK)

Gewoon Fucking Raggen (powerviolence, Olanda)

Repulsione (powerviolence/grindcore, Bologna)

Double Me (powerviolence, Padova)

The Seeker (powerviolence, Milano)

Drömspell (d beat, Roma)

Inglorious Basterds (grindcore Roma/Basso Lazio)

Coffin Birth (death metal Italia-Malta)

Thecodontion (primitive death metal – Roma)

IRA – Hardcore (fastcore – Viterbo)

21 SETTEMBRE 2019

ROMA

CSOA SPARTACO

Via Selinunte 57