Al Field Fest di Jesi quest’anno Trans Upper Egypt, Bud Spencer Drunk Explosion, Jesus Franco & The Drogas e BeMyDelay

Come ogni anno, continua la nostra partnership con il Field Fest, evento completamente diy che si rivolge agli appassionati di psichedelia, garage e post-rock nella loro accezione più ampia e contaminata.

Il Field Fest è diventato nel corso degli anni un appuntamento fisso dell’estate marchigiana, merito del Collettivo Sonar che dal 2011 si impegna per portare avanti un progetto nato in seno alla famiglia Palmieri (la stessa che da vita ai Palmer Generator) e cresciuto edizione dopo edizione grazie al sostegno di amici e musicisti coinvolti nell’organizzazione di una vera e propria festa a base di musica, cibo e verde.

Anche per l’edizione 2019, che si terrà sabato 6 luglio presso L’osteria del Ciliegio (Via Bagnatora 22 bis, Jesi, Ancona), sono previsti mercatini, distro, grigliate, area camping e relax, oltre all’immancabile dj set che vedrà in azione Nando & Stroccamix con un vinyl-set a base di tequila funky, rock’n’roll, garage-punk, sixties sounds e molto altro ancora.

Ad aprire l’edizione ci sarà Kaouenn, progetto electro psych di Nicola Amici (Butcher Mind Collapse, Jesus Franco & The Drogas e Lebowski).

Sul palco:

Trans Upper Egypt (psych krautrock)

Bud Spencer Drunk Explosion (psych synth-punk)

Jesus Franco & The Drogas (garage r’n’r)

BeMyDelay (cosmic blues)

Evento Facebook