Al Bencivenga (Roma) il primo Tilt Fest

Riceviamo e pubblichiamo.

19-20 ottobre al Bencivenga Occupato

Il collettivo NNS organizza il suo primo festival.

Due giorni di musica senza steccati tra generi ma anche serigrafia aperta, mostre, performance e un momento di confronto il sabato pomeriggio. Si parlerà delle criticità e delle possibilità di organizzare, ancora oggi, concerti e iniziative per una “scena” d.i.y. che abbraccia l’autogestione e si sente a casa nelle occupazioni.

Il ricavato dei due giorni andrà a sostegno delle attività del collettivo e delle spese legali degli antifascisti coinvolti nell’Operazione Panico a Firenze.

Venerdì suoneranno: Gioventù Bruciata, Romanez, Orfani, Cocks In The Hole, Anonima Ciociara, Autunno, Vipra.

Sabato: Misantropus, Kalashnikov Collective, Carlos Dunga, Delorean, Collapse, All Against All, Atro, Lemurian.

Per maggiori informazioni visita il blog collettivonns.noblogs.org