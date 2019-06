AKE: il video di “We’d Have Deserved A Better Future”

Oggi vi presentiamo il progetto AKE di Elia Pellegrino: elettronica raccolta e intimista. Questo è il video di “We’d Have Deserved A Better Future”. L’album di AKE, I Remember The Trees, è uscito il 24 maggio per Trst. Lo ascoltate qui.

A proposito della traccia, AKE scrive: non abbiamo fatto niente, come sempre sopraffatti dall’egoismo. Erano più importanti i nostri falsi bisogni, i nostri lavori orribili che ci permettevano di soddisfarli. Non c’era tempo di lottare per qualcosa di davvero importante. Per salvarci. Abbiamo lasciato che le cose andassero avanti per inerzia.

Privati della capacità di vedere la bellezza nelle natura, abbiamo lasciato che venisse tutto distrutto, senza muovere un dito.

Non abbiamo fatto niente e adesso è troppo tardi.

Il regista di “We’d Have Deserved A Better Future” aggiunge: rami secchi di un albero caduto si intrecciano disegnando una rete, come sinapsi di corteccia in cui ormai non c’è più nessuna informazione. La camera scopre lentamente il cadavere, soffermandosi sui dettagli della forma, sulle rugosità ormai prive di vita.

Tutto è intriso della malinconia caratteristica delle cose perdute.

Le immagini scorrono come impresse nella memoria, sono sogno e ricordo. Una texture che

si deforma in colori acidi, rigidi pixel che danzano sullo schermo.