AIKO TAKAHASHI, Monologue

Monologue è il sesto album di Aiko Takahashi, un’evanescente “presenza” — come si è definit*, interrogat* via Instagram dal sottoscritto, insieme a molte altre riflessioni. Per questo motivo, io dirò che Monologue è uno degli album di ambient più originali ed evocativi pubblicati di recente, masaranno proprio le parole di Aiko a completare questa recensione. Andiamo con ordine: la britannica quiet details è una delle etichette più interessanti nell’ambito della sound art contemporanea e l’ultimo album di Pye Corner Audio, Lake Deep Memory, ne è stata l’ennesima conferma. Io, però, sono arrivato ad Aiko attraverso il suo disco precedente, The Grass Harp (LAAPS Rec.), spinto dalla notizia, non banale, che il mastering era stato curato da Mr. 12k, Taylor Deupree.

Ad agosto, quiet details ha annunciato l’uscita di Monologue e il mio interesse è cresciuto una volta scoperta — ancor più che in The Grass Harp — una miniera di sonorità originali e autentiche, un suono a cascata mai uguale a sé stesso, tanto astratto quanto materico, con un’eco di quella che un tempo si sarebbe detta “Kankyõ ongaku”, l’ambient giapponese che da Hiroshi Yoshimura a Yui Onodera e mille altri (come dimenticare Sawako) ha canonizzato quel genere. Ma qui — immaginate la mia sorpresa — ho capito che Aiko non proviene dal Giappone (da Kobe, come erroneamente segnalato su Discogs), ma da Nova Gorica, proprio sul confine italo-sloveno!

Si parte in modo solenne con “Foam, Glue And Pencil On Paper” e per oltre quaranta minuti, fino all’epilogo di “From A Book Containing Many Woodcuts”, si è immersi in quel mondo onirico, sfumato e così ben dipinto da Aiko. Ed ecco le sue riflessioni, in esclusiva per The New Noise, con una precisazione: abbiamo iniziato a dialogare in inglese, passando rapidamente all’italiano, che parla benissimo.

Ho cominciato all’incirca nel 2020, collecting and assembling sounds. Prima suonavo in una band in Italia che poi si è dissolta, o meglio, si è evoluta in qualcos’altro. La mia, ora, è la musica di Aiko Takahashi, una “presenza” più che un progetto. Il punto di svolta è avvenuto cinque anni fa, ascoltando i Machinefabriek: da quel momento ho capito che potevo esprimermi attraverso un linguaggio diverso, più personale.

Lavoro con un set-up semplice: un laptop, un paio di vecchi monitor Mackie CR3, due cuffie fidate, pedali Chase Bliss Mood, Strymon Volante e gli Earthquaker Avalanche Run. A volte registro direttamente su nastri a cassetta per dare al suono una sensazione quasi tattile, analogica. D’altronde adoro quelle sonorità e artisti come Taylor Deupree, Sakamoto, Ian Hawgood e, naturalmente, Machinefabriek, Peter Broderick, Nils Frahm. Da tutti loro ho imparato a pensare e a bilanciare il suono e il silenzio e a quanto sia importante lasciare ampi spazi all’interno della musica.

Io ho sempre vissuto in una città che ne contiene due: Nova Gorica e Gorizia, lungo un confine che scorre senza aver mai, in realtà, separato nulla, almeno per me, crescendo all’interno di una sorta di tenue tensione fra le mie due anime gemelle, la slovena e l’italiana. Questo quieto continuum fra due mondi ha inciso profondamente nel mio modo di pensare e nelle radici, nella stillness del mio suono. Infine, ho una trentina d’anni (questa informazione gliel’ho quasi estorta, ndr) e Aiko non ha genere, perché Aiko agisce attraverso la musica, un tentativo di dissolvere il mio ego ma senza troppo concettualismo, spero. Quello che amo di label come 12K o Home Normal è proprio che ci sia pochissimo concettualismo/intellettualismo in quelle creazioni e molta, moltissima materia sonora “pratica”, concreta; direi che sono musiche assai pragmatiche.

P.S.: Avvertenza per chi volesse seguire Aiko Takahashi su Instagram: in primis appare una soft porno star giapponese… non è lei!