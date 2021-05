AHRKH: in ascolto “Bliss Waves”

AHRKH è il progetto solista di A P Macarte, membro polistrumentista degli inglesi GNOD (Rocket Recordings): vi presentiamo in anteprima una traccia da Bliss Waves (From The Heart Realm), in pubblicazione il prossimo 21 giugno per ZamZam Records e disponibile da oggi in preorder.

Registrato durante il primo lockdown nel Regno Unito, basato sulla sintesi modulare, il field recording e l’uso della voce, “Bliss Waves” “ci regala un’ora di vorticose, orgasmiche, miasmiche ondulazioni di beatitudine sonora”.