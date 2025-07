AHO SSAN & RESINA, Ego Death

Il primo incontro tra Resina (compositrice e violoncellista di stanza a Varsavia) e Aho Ssan (nome d’arte di Niamké Désiré, compositore e musicista elettronico che vive a Parigi) avvenne nel 2020 in occasione del Festival Unsound. Così buoni furono gli esiti di quel progetto che li vedeva insieme ad altri dieci musicisti, che poi Aho Ssan chiese a Resina un contributo per il suo secondo album, quel Rhizomes (2023) direttamente ispirato dalle teorie di Gilles Deleuze e Felix Guattari, ma forse ancor più dal lavoro di Edouard Glissant, filosofo e pensatore radicale di origine caraibica che abbiamo motivo di credere gli sia molto caro, autore tra le altre cose di una “Poetica delle relazioni” (la versione italiana è stata pubblicata da Quodlibet).

La relazione quindi si pone qui, in questo disco, come centro e fulcro dell’esperienza, non nega quella individuale ma ne costituisce, per così dire, la sua realizzazione e il suo indispensabile – e forse indifferibile – superamento: la morte dell’ego, per dirla con il titolo dell’album. Ma essa sarebbe impensabile senza una poetica della differenza, esemplificata qui nella diversità degli strumenti a disposizione, uniti nondimeno a intrecciare voci, frammenti linguistici, parti del discorso. Cioè a parlare la stessa lingua con voci diverse e a creare un nuovo corpo, un superamento biologico della natura umana, dove la componente elettronica rivela il suo aspetto carnale e quella acustica del violoncello si rifrange e si amplifica, si espande e moltiplica.

E ancora la poetica della ripetizione: diceva JJJJJerome Ellis riprendendo Harriet Jacobs (citiamo a memoria) che “in black music every loop is a loophole” (nella musica nera ogni loop è una scappatoia) e qui il concetto torna nel titolo di tutte le composizioni, con quell’Egress che potremmo tradurre come via d’uscita…

A colpire, ancora una volta, dopo Simulacrum – primo album, ispirato dalle teorie di Jean Baudrillard – e Limen, realizzato in coppia con KMRU, è la natura sinfonica della musica di Aho Ssan: il profondo senso della struttura, la padronanza della dinamica, l’unitarietà dei vari passaggi… Compositore tutt’altro che minimalista, rivela una grande padronanza di linguaggio e di scrittura che qui felicemente si incontra e evolve con quella di Resina.