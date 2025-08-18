Agriculture: in ascolto “The Weight”

Riceviamo e pubblichiamo.

Il prossimo album degli Agriculture, intitolato The Spiritual Sound, esce per Flenser il 3 ottobre. Vi abbiamo già parlato di “Bodhidharma”. Leah Levinson (basso, voce) guida l’ultimo singolo dell’album, “The Weight”:

“The Weight” fa parte di una serie di canzoni sull’album che testimoniano la vita queer. È stata scritta riflettendo su un mese particolare dell’anno scorso in cui sembrava che tutto fosse esasperato. Sembrava che molti dei miei amici venissero molestati in pubblico — verbalmente e fisicamente — per essere trans, per essere queer e/o per essere donne (non è sempre chiaro quale delle tre cose). Questo era anche un momento in cui sentivo molto amore e un forte senso di comunità. Volevo che questa canzone e quelle che la circondano riflettessero onestamente entrambi questi elementi. Volevo scrivere della transessualità ma senza fare affidamento su aforismi politici e immagini auto-indulgenti di sofferenza. Volevo dipingere un ritratto olistico della vita queer.

Chiude il comunicato stampa: gli Agriculture non offrono la salvezza. The Spiritual Sound non è una mappa per uscire dal fuoco. Ciò che offre invece è la presenza: un confronto con il momento, per quanto insopportabile o divino. Insiste sul fatto che il significato è ancora possibile, anche in un mondo infernale che si ostina a ridurre tutto a “contenuto”, un mondo dove la sofferenza stessa può portare alla guarigione. Come recita un detto buddista: “l’unica via d’uscita è dentro”.