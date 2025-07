Agriculture: il video di “Bodhidharma” dal prossimo album The Spiritual Sound

The Spiritual Sound degli Agriculture uscirà tramite The Flenser il 3 ottobre.

Dice Dan Meyer (chitarra, voce): “Bodhidharma, il fondatore del Buddismo Zen, era un monaco indiano che, come si sa, fissò la parete di una grotta per nove anni. Si tagliò persino le palpebre per impedire a sé stesso di addormentarsi. Una volta, un altro monaco lo avvicinò nella sua grotta e supplicò: ‘Maestro, la mia testa brucia d’ansia, puoi pacificare la mia mente?’. Bodhidharma continuò a fissare il muro e Huike attese fuori dalla grotta tutta la notte finché non fu sepolto nella neve fino alla vita. Alla fine, come gesto di disperazione, si tagliò un braccio e lo offrì al grande maestro. Huike in seguito divenne il successore di Bodhidharma”.