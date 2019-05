Ad agosto East Edge Festival (Gorizia/Nova Gorica) con Obsessed, Windhand, Ufomammut, Grime, Messa e Hobos

Siamo media partner.

Dopo aver portato a Nord Est Godflesh, Church Of Misery, Messa e SYK, East Edge Collective alza il tiro: domenica 4 agosto, al Mostovna di Salcano (Nova Gorica, al confine con l’Italia, sulle rive dell’Isonzo) si svolgerà l’East Edge Festival.

Anche questa volta tocca a band mai passate tra Italia e Slovenia: gli Obsessed di Scott ‘Wino’ Weinrich, semplicemente la storia del doom, e i Windhand, che di quella stessa storia stanno entrando a far parte. Prima di loro, tre certezze: gli Ufomammut, che festeggiano il ventennale, i Grime, già a fianco dei Windhand in un tour europeo quasi sempre sold out, e per la seconda volta i Messa, ormai protagonisti a livello internazionale dopo la partecipazione al Roadburn. Senza dimenticare gli Hobos, in questo contesto dei veri e propri outsider: costringeranno tutti gli altri a dare il meglio per non sfigurare di fronte alla loro performance, che sarà come sempre incendiaria.

Domenica 4 agosto 2019, apertura porte ore 16

The Obsessed (doom metal, USA – Relapse Records)

Windhand (doom metal/psych/grunge, USA – Relapse Records)

Ufomammut (heavy psych/doom, IT – Neurot Recordings)

Grime (sludge/metal, IT – Argento Records)

Messa (doom, IT – Aural Music/code666)

Hobos (death’n’roll, IT – Spikerot)

Dove

Mostovna

Cesta IX. korpusa 99A

Salcano, 5250 Slovenia

Biglietti

On Parole

Qui l’evento su Facebook.

Qui l’evento sul sito ufficiale.