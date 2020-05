ACROSS, Darkcore

Gli Across sono un progetto musicale nato a Cosenza nel 2019 che riunisce vecchie facce della scena hardcore punk calabrese degli anni Novanta (Duff, Lampen, Trunx Kids, The Uncles, Mas Ruido…). L’organico è composto da Stefano Conforti alla voce, Luca Garro e Dario Gagliardi alle chitarre, Mario Pullano al basso e Raffaele Nesi alla batteria. Anticipato dai singoli “Nero Come Rembrandt” e “L’Odore Della Pioggia”, nel novembre 2019 è uscito il loro primo ep, Darkcore, per l’etichetta Duff Records. Il titolo è anche il termine col quale definiscono il loro stile che, come lascia intendere la parola, unisce l’incisività e l’asprezza del punk hardcore ad atmosfere cupe, malinconiche e ricche di tensione emotiva tipiche del dark e della new wave. A corredo della loro tavolozza espressiva non mancano, infine, spunti emo e ritmiche crossover. Hanno deciso inoltre di cantare in italiano, ritenendo che l’uso della propria lingua sia più efficace nell’interiorizzare i brani senza scalfirne l’intimo significato: nei testi si spazia da invettive contro la politica e l’establishment a episodi più introspettivi ed esistenzialisti. Tra tutti i brani quelli che meglio compendiano le peculiarità del sound degli Across sono “Lontano Da qui” e “Nero Come Rembrandt”. Il primo è diviso in due parti: dopo un inizio dal piglio decisamente hardcore, con una cadenza thrash della batteria e un riff di chitarra incalzante, un interludio che si apre a squarci maestosi e di grande suggestione introduce una cavalcata drammatica e solenne che si spegne lentamente in un fragore di chitarre. Il secondo ha un’architettura tipicamente crossover, con una melodia travolgente trapiantata sul corpo striminzito dell’hardcore.

Senza dubbio un disco che ha dalla sua personalità e coraggio nel cercare di conciliare istanze diverse.

Tracklist

01. Vicino Al Crepuscolo

02. Nero Come Rembrandt

03. Digressione

04. Lacrimogeno

05. Jesse James

06. L’Odore Della Pioggia

07. Lontano Da Qui