ACID WITCH, Evil Sound Screamers

Qui lo dico e non lo nego, per me gli Acid Witch sono fra i migliori gruppi doom in circolazione. Sicuramente questo sarà il mio epitaffio perché con questa affermazione mi sono appena attirato le ire omicide degli appassionati del genere, ma non per questo cedo di un passo. Oscillando tra doom/death e doom classico, gli Acid Witch hanno saputo crearsi una nicchia tutta loro grazie a un concept in cui fondono la musica con l’amore per i “midnight horror movies”. I membri degli Acid Witch si sfogano anche in altri gran bei gruppi della scena estrema di Detroit, tutti imparentati fra loro: Shitfucker, Nuke, Reaper… ma l’alchimia cittadina pare funzionare al meglio qua. È la tastiera di Slasher Dave a creare l’incontro fatale fra metal e colonne sonore, con l’aspetto grafico curato da Shagrat a infiocchettare nel migliore dei modi il risultato finale. Il gruppo è immediatamente riconoscibile in un mare affollatissimo, e questo è fondamentale. Invece di fare il nome di altre band, citerei film quali “Black Christmas”, “Halloween”, “Creepshow”, “Trick or Treat”. La controparte italiana, con le dovute differenze, è sicuramente da trovare negli Abysmal Grief per i riferimenti ai vecchi horror nostrani. Acquistate con serenità!

Evil Sound Screamers by ACID WITCH