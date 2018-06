AA.VV., We All Want Our Time In Hell – Samhain Tribute

Basta scorrere la lista dei convenuti al sabba per comprendere come i Samhain abbiano avuto un impatto decisivo sull’immaginario di realtà all’apparenza differenti tra loro, segno che a volte il termine cult band non viene distribuito a random ma colpisce esattamente nel segno.

Dei tre progetti creati da Glenn Danzig, cioè Misfits, Samhain e l’omonimo Danzig, quello di cui trattiamo oggi è infatti il vero e proprio culto, non solo per le tematiche ma anche per essere rimasto sempre nell’ombra rispetto ai due più osannati fratelli, vuoi perché oggettivamente meno accessibile, vuoi perché privo delle componenti fondanti degli altri, ovverosia il punk miscelato al rock’n’roll (Misfits) e l’hard-rock (Danzig). Ai Samhain vengono lasciate solo l’oscurità, la violenza e la grezza ferocia, proprio gli elementi che ritroviamo a loro modo nel lavoro dei musicisti qui chiamati a rendere onore: niente coretti simpatici, niente riffoni coatti, niente strizzate d’occhio a Elvis o suoni pompati, solo lordura e sangue, suoni grezzi e litanie perverse, temi horror e richiami al mondo dei serial killer.

La raccolta funziona quando le band coinvolte non tentano di seguire pedissequamente il maestro, anzi stravolgono il brano che si sono scelte, risputando fuori la loro personale interpretazione, non sempre magari come ci si aspetterebbe ma di certo con personalità e coraggio. Per fortuna questo accade spesso e sono molteplici gli esempi di cover che ghermiscono il cuore del pezzo lasciando fuori il contorno. Altrove si segue un po’ troppo il canovaccio, ma nel complesso la raccolta è godibile e soprattutto rende finalmente giustizia ad una delle band più originali e trascurate del nostro passato. Se, però, non conoscete l’originale, l’imperativo è di far prima ammenda e solo in seguito gettarvi su questo sentito omaggio.

Tracklist

01. Night Chill – Joel Grind

02. Mother Of Mercy – Midnight

03. In My Grip – Nil Eye

04. Black Dream – Ringworm

05. Macabre – Ghoul

06. Halloween II – Acid Witch

07. The Howl – Multicult

08. The Shift – Like Rats

09. Kiss Of Steel – Shed The Skin

10. I Am Misery – Immortal Bird

11. Unbridled – Child Bite

12. Human Pony Girl – Brain Tentacles

13. Archangel – Ritual Howls