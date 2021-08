A Trieste il 18 settembre ci sarà il Karst Rock Fest

Sabato 18 settembre a Trieste (Camping Pian del Grisa) ci sarà la prima edizione del Karst Rock Fest. Ingresso gratuito, ma possibilità di sostenere il fest qui. Artwork by mr. Cimaz. Per aggiornamenti e capire come arrivare (spoiler: è semplice) c’è l’evento su Facebook.

Gli headliner saranno i Tytus (heavy metal), dei quali abbiamo parlato più volte. Sotto il loro nome in cartellone altri locals come Ursus’ Escape (death/thrash con qualche inserto electro), Kryptonomicon (nuova band, ma facce conosciute che prendono le mosse da Celtic Frost ed Hellhammer). Da Varese arriveranno gli Eternal Silence (gothic metal con qualche spruzzata electro), che hanno un disco in uscita a ottobre 2021 per Rockshots Records, poi ancora altri locals come i Dark Pools (altre facce note della scena; metal estremo ma tanto groove), infine gli Adamas da Spoleto (thrash metal).