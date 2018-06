A Roma il 15 giugno Notte Night Festival con Chambers, Quasiviri, Crimen, Malclango e Northwoods

Venerdì 15 giugno, a partire dalle nove e mezza di sera, presso il CSOA Strike di Roma di via Umberto Partini 21, con biglietto a 5 euro, suoneranno Chambers, Quasiviri, Crimen, Malclango e Northwoods, gruppi italiani dei quali abbiamo parlato più volte (basta seguire i link), eccezion fatta per i Crimen, che però stanno per pubblicare un disco per l’ottima Fuzz Club, quindi promettono bene.

Organizza addirittura Stonfissa Productions e a mettere dischi ci sarà Dj Bombardone.

Qui l’evento su Facebook. Locandina di Serena Schinaia.