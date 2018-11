A Roma ha aperto il Klang: le date di dicembre 2018 (Vigroux, Pick A Piper, Father Murphy…)

Sappiamo chi cura la programmazione del Klang. In culo alla balena, ragazzi. Ecco cosa ci hanno scritto per dicembre.

5 dicembre

FRANCK VIGROUX

genre : Avant/Experimental

label : The Leaf Label, DAC Records

Il musicista francese Franck Vigroux è un artista poliedrico che spazia dall’elettroacustica, all’elettronica pura, dall’improvvisazione alla composizione per spettacoli teatrali d’avanguardia. Ha collaborato e inciso insieme a Elliott Sharp , Zeena Parkins , Mika Vainio , Reinhold Friedl (Zeitkratzer).

6 dicembre

KNUP TRIO

genre : Post Modern Jazz

label : Emme Record Label

Il Knup Trio nasce alla fine del 2014 dall’incontro tra Fabrizio Boffi (pianoforte), Francesco de Palma (contrabbasso) ed Emanuele Tomasi (batteria). I tre si chiudono in studio per un anno durante il quale si dedicano all’elaborazione di un proprio stile; l’attenzione alla composizione è alta, anche le improvvisazioni, mutuate dallo stile jazzistico, sono incastonate all’interno di strutture che servono a “guidare” i momenti solistici e a non snaturare la struttura generale del pezzo. A questo si alternano parti interamente scritte, dove gli interventi dei singoli strumenti vengono curati nei minimi particolari. Nel 2015 nasce così KNUP! Il loro primo album, registrato a Roma negli studi di Officine Zero. Dieci tracce contraddistinte da sonorità jazz-rock che affondano le proprie radici in formazioni come i newyorkesi The Bad Plus o gli svedesi E.S.T. , ma anche in gruppi dichiaratamente rock come Queens of the Stone Age, Nirvana e Radiohead. Il risultato è una musica energica, a tratti sperimentale, che sa alternare momenti molto melodici ed evocativi a momenti più spiccatamente rock. La formazione classica del trio jazz non impedisce la ricerca di suoni elettrici e, anzi, ermette un’innovativa commistione tra jazz, rock, punk e elementi grunge, attraverso l’uso di effetti elettronici e multitrack recording.

7 dicembre

SYSTEM HARDWARE ABNORMAL aka URANIA

genre: broken electronics, mindfucker

label: Selva Elettrica/Sonic Belligeranza/ Stront

In attività dai primi anni 2000, è un progetto di noise elettronico imprevedibile e sgraziato ma nello stesso tempo articolato e “colto”. Il suo ultimo album, “Butz”, è stato pubblicato dalla etichetta noise Olandese Stront.

IQbit

genre : Electro/Visual Dangerstep

label : brainstormlab

IQBIT è un compositore elettronico di Roma di stanza a Barcellona, collabora

stabilmente con molti visual artists.

8 dicembre

RAINBOW ISLAND

genre: Neo Trip Jungle Tronic

label: Flying Kids Records // NO=FI Recordings

I Rainbow Island sono un trio nato nei frangenti di Roma Est.

La voce di Luca “smostrata” digitalmente e le percussioni matemagiche di Simone si infrangono sugli arpeggiatori computerizzati di Marco, creando un caleidoscopio smerigliato che attraversa psichedelia, elettronica e jungla.

9 dicembre

MARCO CINQUE

genre : Morphing Modular Glitch

Set su Max 8, Micromodular e overdrive, con patch DIY per tecniche generative su segnali audio digitali. Composizione in tempo reale, serialità, morphing e errori digitali. Stile Glitch. Momenti di nostalgia power electronics , Whitehouse , Esplendor Geometrico.

DANIELE DE SANTIS presenta GRÜN

genre : Samba vegetale/noise organico

label : Dromoscope

Daniele De Santis è percussionista e producer di stanza a Berlino, ma anche costruttore

prolifico di strumenti musicali e fondatore/curatore della label Dromoscope.

Elettronica astratta, poliritmi orientali e free-jazz sono solo alcune influenze del ricchissimo background musicale di Daniele. A ciò si aggiunge una ricerca personale legata all’elettromagnetismo, che lo ha portato a costruirsi i propri “oggetti musicali in termini di circuiti, scatole e bottoni che coadiuvano un’estetica del suono legata al mondo “organico”. De Santis ha partecipato a numerosi festival internazionali come Berlin Atonal, CTM Festival & CTM Siberia, Strøm, PHONO, Irtijal and Terraforma.

12 dicembre

PICK A PIPER

genre : Psychedelic Disco Pop

label : Tin Angel

Il producer e percussionista canadese Brad Weber, storico collaboratore e batterista nella band di Caribou ha cercato ispirazione per il suo primo album solista tra Nord del Canada, Chernobyl, Guatemala, Giappone e Sud America. Il risultato di “Distance”, in uscita il 3 marzo su Tin Angel Records, è un esaltante viaggio tra dance contemporanea, new cumbia, afrobeat rivisitato e digressioni molto Caribou, ovviamente.

13 dicembre

FATHER MURPHY

genre : Occult/Ritual/Psych

label : The Flenser

Father Murphy suona come il senso di colpa cattolico. Una spirale discendente che mira verso il fondo, e poi ancora più in giù. I loro live sono riti infuocati, liturgie trasognanti e inesorabili che non possono lasciare indifferenti.

Concerti in tutta Europa e tour in Nord America con Deerhoof, Dirty Beaches e Xiu Xiu. Anyway Your Children Will Deny It fra i 50 migliori album del 2012 secondo il magazine inglese Rock-a-Rolla.

14 dicembre

PHOOKA

genre: Mental/Minimal Techno

label: Homework

Phooka, alias Francesco Maddalena, classe 1978, è la mamma ufficiale di Homework ed è membro della Beatperminute records nuova etichetta minimal techno indipendente italiana.

Affascinato dal rumore e dalla ritmica spigolosa si avvicina all’elettronica con produzioni IDM e sperimentali in un primo momento e techno/minimal techno in seguito, pur non abbandonando le prime.

BEZ YORKE

Eleonora Iacovacci è Bez Yorke , bassista ed autrice di materia musicale preziosa e ben

recensita da pubblico e critica. Il suo disco d’esordio è “To Disappear Like Sunsets”, completamente auto-prodotto, mixato, suonato, pensato.

15 dicembre

ABOVE THE TREE

genre : Ultimate Guitar Folk Warrior

label : Locomotive Records

Above The Tree è il progetto musicale solista di Marco Bernacchia, musicista e artista Italiano. Compie un percorso di ricerca sulle potenzialità onoro/rumoristiche ricavabili dagli strumenti musicali. Spesso le sue sonorità rimandano a melodie popolari, strutture folk o ad un blues reso quasi minimale.