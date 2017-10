A novembre c’è Basinski a Modena

Venerdì 24 novembre primo appuntamento del percorso verso NODE Festival 2018. L’evento è organizzato da Lemniscata e vedrà dalle 21 la performance di William Basinski al Planetario Civico di Modena in via Jacopo Barozzi 31. L’artista americano presenterà il suo ultimo album “A Shadow In Time”, dedicato alla memoria di David Bowie. Il live sarà accompagnato dalle luci di Orthographe in collaborazione con la rassegna per planetari Paradoxes.

Ingresso € 20, prevendita online dei biglietti a partire dalle ore 11 di lunedì 16 ottobre, capienza limitata. Maggiori informazioni verranno comunicate sulla pagina dell’evento Facebook.