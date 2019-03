A marzo il Klang di Roma lavorerà più di Amazon

Riceviamo il programma dal Klang e lo pubblichiamo. A molti di questi artisti abbiamo dedicato più di un approfondimento: seguite i nostri link se siete incuriositi.

Venerdì 1 marzo

Piet Dierickx

(Consouling Sounds)

Piet è ben conosciuto nella scena musicale belga. Essendo stato batterista dei Soulwax, Drums are for parades e Future Old People are Wizards, ha performato in giro per il mondo per più di 25 anni. Nel 2015 ha sentito di dover cambiare direzione e far nascere un progetto nuovo nato e sviluppato nel suo home studio con un approccio che l’artista stesso definisce “musical storytelling”. Dopo qualche anno è pronto a far uscire questo nuovo lavoro composto da 8 brani che esplorano le profondità di un dark ambient elettronico colorato di field recordings e strumenti acustici distorti. Dierickx evoca un mondo oscuro ed enigmatico che cattura e intriga. Il disco di debutto è uscito su Consouling Sounds il 21 dicembre e il mastering è stato affidato a Lawrence English.

Sabato 2 marzo

The Star Pillow + Tristan da Cunha

(ambient/drone)

The Star Pillow (ambient/drone)

Domenica 3 marzo

FRANZONI MOTHER’s PARTY (Manlio Maresca e Ivan Liuzzo) + FITZKARRALDO

(jazz-core/noise)

Mercoledi 6 marzo

PHOTOGRAPHS

(electronic dark-pop)

Lucio Leonardi, nella veste di Photographs, costruisce attraverso intrecci di sintetizzatori e drum machine un immaginario visionario, rarefatto e immaginifico. Un viaggio introspettivo che si adagia su pulsazioni elettroniche prese in prestito dall’IDM, si impreziosisce di atmosfere ovattate della dark-wave, e si cesella di un tocco di Nord Europa attraverso una vocalità morbida, delicata, dal tocco femminile.

Giovedì 7 marzo

JUGGERNAUT

(cinematic sludge, instrumental post-hardcore)

Venerdi 8 Marzo

VALERIO MOSCATELLI

(elettronica)

Il primo lp di Valerio, uscito lo scorso giugno, dal titolo Tentacoli (Incoherent Debts Records), è a tutti gli effetti una vera e propria raccolta di lavori che vanno dal 2013 al 2018, composto da undici tracce di diversi generi musicali, tra IDM, Electro, Ambient, Techno, nel quale i sintetizzatori e le drum machine utilizzati sono vari e diversi tra loro, ma rimangono quasi totalmente all’interno del panorama analogico; il secondo lavoro, Infinite Guidelines, dicembre 2018 (Multiple Records), è stato interamente composto

con un sistema modulare eurorack ed è più orientato verso sonorità ambient/drone e glitch. La performance live al Klang sarà sulla falsa riga dell’ultimo album, caratterizzata da sound design crudo e da poli-ritmi e strati sonori ben connessi tra loro con una geometria sonora aggressiva, bilanciata da melodie e sequenze morbide e drone ambient eterei.

Sabato 9 Marzo

URUK (Massimo Pupillo e Thighpaulsandra)

(dark-ambient)

Domenica 10 Marzo

GIANLUCA BECUZZI

(experimental / vocal / tribal)

Mercoledi 13 Marzo

ATAA

(Elettronica)

Giovedi 14 marzo

CARON DIMONIO + NEVICA

(post-punk/elettronica)

I Caron Dimonio sono un duo di base a Bologna formato da Giuseppe Lo Bue, che si occupa dei synth, drum machine, della chitarra, del piano e della voce, e Filippo Scalzo (già bassista dei Black Veils, band post-punk/new wave bolognese) al basso. Le canzoni sono un incidente fra post-punk ed elettronica, con qualche “spruzzata” di noise. I testi (ermetici, non narrativi) affrontano tematiche suggestive e decadenti, le strutture dei pezzi sono minimali.

NEVICA è il moniker dietro il quale si cela Gianluca Lo Presti, musicista, produttore, arrangiatore, tecnico del suono e titolare del Lotostudio 2.0 di Ravenna, studio di registrazione nel quale sono state realizzate alcune delle più significative produzioni musicali italiane indipendenti dell’ultimo decennio.

Venerdi 15 Marzo

EUGENE

(electronica/pop/experimental)

Sabato 16 Marzo

DONATO EPIRO + ACCHIAPPASHPIRT

(Canti Magnetici Showcase)

Domenica 17 Marzo

VONNEUMANN

(experimental free-rock/elettronica)

Martedi 19 Marzo

MAN FOREVER ( Kid Millions from ONEIDA )

(Thrill Jockey)

Mercoledi 20 Marzo

SELFISHADOWS

(kraut pop)

Giovedi 21 Marzo

Daniele De Santis – Prepared Drums

(Dromoscope)

Percussionista e producer di casa berlinese, Daniele De Santis è anche un prolifico creatore di strumenti musicali, oltre che il fondatore e curatore della platform-label Dromoscope. La costellazione di attività che l’hanno visto coinvolto negli ultimi anni ha messo in luce il suo ricco background e la natura spontaneamente eclettica della sua ricerca musicale. Parallelamente al perfezionamento di un linguaggio strumentistico unico, sospeso tra le astrazioni del free-jazz e un poliritmismo di radici orientali quanto di estrazione elettronica, De Santis porta avanti una profonda ricerca nell’ambito dell’ingegneria del suono…

Venerdi 22 Marzo

MINGLE

(electronic/experimental/minimalism)

Sabato 23 Marzo

Nona Et Decima

(Ambient-Industrial)

Nona Et Decima è la nuova connection Roma – Helsinki tra Manuele Frau, già conosciuto per vari progetti tra cui Der Noir, Black Land, Macelleria Mobile Di Mezzanotte, e Nicholas Pucciarelli, attuale membro dei finlandesi Vitriol Crops.

Domenica 24 Marzo

ABSESTOS DIGIT SHOWCASE

Asbestos Digit è un’etichetta dedicata alla musica elettronica declinata nelle sue forme più inusuali: drone, harsh noise, power electronics, glitch.

Mercoledi 27 Marzo

Noir Egg

(Elettronica)

Giovedì 28 Marzo

AV 0

(elettronica)

Venerdì 29 Marzo

MARTA DE PASCALIS

(The Tapeworm)

Sabato 30 marzo

SAFFRONKEIRA

(Denovali)

Domenica 31 marzo

FRANK BRETSCHNEIDER

(Raster)