A maggio Marea porta a Ravenna Valerio Tricoli, Bellows, Carlos Casas, Masimo Carozzi, Claudio Rocchetti…

Associazione MU, in collaborazione con Comune di Ravenna, Regione Emilia Romagna, Autorità Portuale di Ravenna, Propeller Club Ravenna, e in sinergia con Danilo Montanari Editore, presenta Marea, percorsi sonori tra porto e città, a Ravenna (18-19-20 e 25-26 maggio 2018). Qui il programma dettagliato.

La rassegna porterà in città (e nel suo porto, con l’intento di riscoprirlo) artisti di ambito c.d. elettronico e sperimentale: Valerio Tricoli, Giuseppe Ielasi, Nicola Ratti, Carlos Casas, Masimo Carozzi, Claudio Rocchetti…

Marea non sarà solo musica, ma qualcosa di più composito. Riportiamo quanto scritto dall’ufficio stampa.

L’intento di Marea è coinvolgere diversi strati della popolazione in attività artistiche e pedagogiche multidisciplinari, dall’infanzia agli adulti, stimolando la partecipazione e mantenendo uno sguardo consapevole sul proprio territorio e la propria quotidianità, attraverso pratiche artistiche legate all’ascolto, all’osservazione, all’esplorazione attiva del paesaggio urbano e naturalistico, all’interazione creativa con oggetti semplici e ordinari partendo dall’ambito del porto e dalla sua possibile permeabilità socio-culturale verso tutta la città di Ravenna. Il progetto si rivolge sia a neofiti sia a chi già ha intrapreso un percorso artistico, in ambito accademico o da autodidatta. Saranno sviluppati percorsi educativi destinati alle diverse età, dall’infanzia in avanti, che andranno a intersecarsi, così come simili contenuti didattico/formative saranno declinati in modo diverso, orientandoli al target di età dei partecipanti.