A luglio i Neurosis tornano in Europa e in Italia

Lo sapete già: ieri abbiamo ricevuto due comunicati dagli uffici stampa coinvolti. Agli amici che abitano a Nord Est segnaliamo anche la data di Vienna e quella di Tolmino, al MetalDays, lontano zero dal confine con la Slovenia, dunque raggiungibilissimo.

Sui Neurosis abbiamo scritto e stra-scritto. Con loro quasi sempre gli Yob. Mike Scheidt ha dichiarato: “Siamo profondamente onorati di accompagnare in tour in Europa i Neurosis quest’estate. Lo abbiamo detto prima e lo diciamo adesso: sono la nostra band preferita, quella che ci mette d’accordo. Siamo impazienti di suonare davanti alle persone che verranno e poi di guardare con loro i Neurosis. Non potrebbe andarci meglio”.

Giovedì 11.07.2019 – Roma, Teatro Romano di Ostia Antica

Venerdì 12.07.2019 – Milano, Carroponte

Sabato 13.07.2019 – Dour (Belgio), Dour Festival

Domenica 14.07.2019 – Berna (Svizzera), Dachstock

Martedì 16.07.2019 – Barcellona (Spagna), Sala Apolo

Mercoledì 17.07.2019 – Biarritz (Francia), Atabal

Giovedì 18.07.2019 – Parigi (Francia), Bataclan

Venerdì 19.07.2019 – Birmingham (Inghilterra), Supersonic (posti limitati)

Sabato 20.07.2019 – Londra (Inghilterra), O2 Forum Kentish Town

____________________ (suonano anche i Godflesh)

Lunedì 22.07.2019 – Tolmin (Slovenia), Metal Days (senza YOB)

Martedì 23.07.2019 – Vienna (Austria), Arena

Mercoledì 24.07.2019 – Budapest (Ungheria), Akvarium

Giovedì 25.07.2019 – Berlino (Germania), Festsaal Kreuzberg

Venerdì 26.07.2019 – Varsavia (Polonia), Progresja

Sabato 27.07.2019 – Danzica (Polonia) – B90