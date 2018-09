999 presenta Uochi Toki e Zyklus dal vivo

Sabato 29 settembre ci sarà il quinto appuntamento con i live del format 999 del Circolo ARCI Binario 1, in Piazzale Duca D’Aosta 7/B a Treviso.

Ad aprire la serata saranno le oscure melodie di flauto combinate con i panorami elettronici di Zyklus, il progetto di Alessandra Lazzarini. Poi sarà la volta del nuovo set degli Uochi Toki, in cui disegni realizzati per mezzo della realtà virtuale si mescoleranno alla musica elettronica per creare un’esperienza live multisensoriale.

Ingresso (riservato ai soci ARCI): 10 euro.

Qui l’evento su Facebook.