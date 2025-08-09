Author & Punisher: “Titanis” (feat. Kuntari)

Ci scrive la Relapse e noi vi raccontiamo tutto.

Quando mi sono seduto per iniziare a scrivere questo album, sapevo di voler comporre canzoni basate sul canto degli uccelli. Il primo vero riff di chitarra è uno dei canti dell’allodola. Quando ascoltate “Rook”, quella melodia è il verso della cornacchia. Quel brano siamo noi che imitiamo uno dei tanti canti delle cornacchie. Ho scritto tutti i miei brani partendo dai ritmi e dalle melodie di uccelli che ho studiato o sentito in natura.

Così Tristan Shone (Author & Punisher) presenta Nocturnal Birding, il suo nuovo album in uscita il 3 ottobre per Relapse.

Author & Punisher ha pubblicato da poche ore il video ufficiale (diretto da Manda Selena e Ican Harem) di “Titanis”, il singolo principale di “Nocturnal Birding”. Il video è stato girato la scorsa estate a Bali, in Indonesia, dal vivo coi Kuntari, che hanno suonato anche nella registrazione in studio di “Titanis”.

È difficile immaginare come il nostro sound organico si possa fondere con quello mostruoso e industrial di Tristan. Dopo ore di discussioni, ci siamo trovati subito d’accordo su come far finire la canzone. Il risultato è andato oltre ogni nostra immaginazione: Tristan si muove facilmente in territori inesplorati e noi non abbiamo limiti . È stata di gran lunga una delle esperienze più entusiasmanti per noi, per non parlare della nostra produzione video, che è stata follemente epica ed esilarante allo stesso tempo. Il momento più memorabile è stato il fatto di aver riso molto insieme durante tutto il processo. Questo il racconto degl indonesiani Kuntari.

Secondo quanto riportato nei crediti dell’album, Nocturnal Birding è “dedicato a coloro che hanno perso la vita attraversando il confine dal Messico agli Stati Uniti, a causa di una crudele politica di prevenzione tramite deterrenza”.

Tristan Shone in passato ha accolto delle collaborazioni, ma il chitarrista Doug Sabolick (Ecstatic Vision, Plaque Marks, A Life Once Lost…) è il primo vero e proprio suo “compagno di band”. Sabolick contribuisce creativamente con la sua chitarra, modellando l’identità di Nocturnal Birding.

Oltre al messaggio forte e toccante presente nella musica, nei testi e nell’artwork, Nocturnal Birding vede Tristan Shone collaborare con una serie di artisti da ogni parte del mondo come mai prima nella sua carriera. Dall’artwork, progettato dall’artista francese Lucile Lejoly (Chat Pile, Roadburn Festival), al missaggio e mastering di Will Putney (Knocked Loose, Heriot, Body Count, Machine Head), fino alle apparizioni musicali di Fange dalla Francia, Kuntari dall’Indonesia e Megan Oztrosits dei Couch Slut da New York City, questi contributi creativi esterni risplendono in tutta l’opera.

Shone continua parlando del nuovo album: Ho lavorato con il gruppo ‘waterdrop’, il che per me è stato illuminante. Border Angels è un’associazione che lascia acqua lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Due anni fa hanno riaperto ai volontari e ho avuto modo di fare un’escursione con loro. Sono stato a Jacumba, dove ho iniziato a fare escursioni una volta al mese, lasciando acqua e conoscendo alcune persone, e lo faccio da allora. È stato un’esperienza che mi ha reso molto umile, e c’era sempre questa colonna sonora di uccelli che cantavano nelle diverse stagioni. Per me è stato un risveglio: i miei occhi e le mie orecchie si sono aperti alla natura e a questa crudele e inutile crisi umanitaria al confine.

Uscire dalla propria zona di comfort artistica si è rivelata una fruttuosa fonte di ispirazione. In Nocturnal Birding ci sono letteralmente canti di uccelli dappertutto, e trasporre quelle melodie e quei ritmi sulla chitarra è diventato il fondamento del materiale, rappresentando una rara unione tra il mondo naturale e i suoni meccanici.

Tracklist

01. Meadowlark

02. Titanis (ft. Kuntari)

03. Mute Swan (ft. Megan Oztrosits of Couch Slut)

04. Black Storm Petrel (ft. Fange)

05. Titmouse

06. Titmice

07. Rook

08. Thrush