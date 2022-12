Le date italiane di Gab De La Vega (Bergamo, Noale, Trieste, Gorizia…)

Per il sig. Gab De La Vega qui da noi basta un link. Andate a vederlo.

L’anno che sta per concludersi è stato per Gab De La Vega un momento ricco di concerti e tour, tra Canada, Germania, Austria, Paesi Bassi e Belgio. Tante le date in acustico ma anche concerti full band importanti, come le prime tre date con The Open Cages in Germania, tra cui il Lost Evenings Festival di Frank Turner a Berlino lo scorso Settembre. Un anno che ha sancito il ritorno a ritmi quasi normali per il singer-songwriter, anche se finora solo tre concerti in Italia hanno riempito il suo calendario: una data solista nella sua Brescia ad un festival di beneficenza a sostegno di Emergency, una data full band al Bocciodromo di Vicenza con Laura Jane Grace (Against Me!) e una data solista al Bloom di Mezzago coi Canadesi PUP.

Ma dicembre è arrivato e pubblicando le ultime date dell’anno scrive: “mi sembrava giusto chiudere questo incredibile 2022 con un po’ di date in Italia! Otto concerti solisti, spero di vedervi qui per saluti e abbracci prima della fine dell’anno! Al solito: sharing is caring! Ditelo ai vostri amici e venite a fare serata insieme!”

Gli ultimi live del 2022 saranno:

04.12 – Bergamo, Daste

09.12 – Noale, Lighthouse Pub

10.12 – Trieste, Germinal

11.12 – Gorizia, 4:20

15.12 – Genova, Flamingo Records

16.12 – Alba, La Cadrega

17.12 – Rivolta D’Adda – Arci Il Sole

23.12 – Vicenza, Lucky Brews