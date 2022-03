40 WATT SUN, Perfect Light

In seguito a un primo ascolto da cui è scaturita una sensazione di nostalgia che ha riportato alla memoria il ragazzo malinconico di diversi anni prima, Perfect Light potrebbe essere considerato il disco che già allora si sarebbe aspettato da Patrick Walker. Quel ragazzo ha girato le pagine di molti calendari, eppure con il cuore è ancora sotto quel palco, avvolto dalle emozioni che il musicista inglese fece confluire in una manciata di canzoni malinconiche e allo stesso tempo intrise di speranza, poi pubblicate in Watching From A Distance (2006). La disarmante intensità degli album realizzati a nome Warning e dei successivi The Inside Room (2011) e Wider Than The Sky (2016) ha immediatamente risuonato in quel ragazzo che tra le loro note ha spesso ritrovato fedeli istantanee della propria esperienza. Nel corso degli anni ha portato avanti la propria vita custodendo dentro sé i ricordi di quelle pagine di calendario che – accumulandosi in un angolo remoto della sua soffitta – hanno finito per ingiallirsi e infine divenire incomprensibili. Eppure sono ancora lì. Quel ragazzo non ha percepito la transizione dallo stile degli esordi a quello della nuova “The Spaces In Between” e ai suoi occhi le parole scelte oggi da Patrick Walker (I dare not now return for the roar of memories, / or to see how slight a trace we left of our lives) paiono il riflesso di quelle di un tempo che – seppur lontano – si protrae sino a confluire nel presente (The darkness I defined has not forgotten me, / but ever presses closer the bounds of my reach). Fragilità e nostalgia abitavano le canzoni di Patrick Walker sin da The Strength To Dream (1999) e anche se in alcuni versi di “Until” paiono confinate nel passato (You know, in my life / I had come to feel there was a screen / between me and the heart of things, / and which I felt you / slide away), è probabile siano ancora nella sua stanza interiore. In “A Thousand Miles” l’eco di antiche sensazioni lo sfiora appena, ma basta un naturale gesto quotidiano affinché si insinui sottopelle (And in the sweeping tide of time, / with the surging bank of despair, / I’d feel the voice of your eyes / in the knowing silence), facendo emergere quella stessa luce che un tempo stentava ad afferrare.

Il brano di apertura di Perfect Light – realizzato anche con la collaborazione di Andrew Prestidge e Roland Scriver (The Osiris Club), Ajit Gill (Vertaal), Lorraine Rath (Amber Asylum, Worm Ouroboros) e Chris Redman – si intitola “Reveal”, eppure per quel ragazzo che con il cuore sta ancora sotto un palco di quasi vent’anni prima, è la conferma che forse le emozioni di quel tempo saranno anche le emozioni di domani:

Whatever you’ve lost; whatever you leave;

whatever your lonely stifled need;

whenever the night is tightening;

wherever you are, the light will reach.

… rivissute e rielaborate con uno sguardo nuovo.