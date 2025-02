(+39) 375-649-94-64 MY TELEPHONE NUMBER, ALBUM #1

Album 01 è la mia perfetta idea di rock’n’roll stiloso. 10 brani in 19 minuti, una voce femminile che urla in francese, suono marcio e squillante, qualche la-la-la buttato a fare ambiente. Un’impostazione minimale che si rifà in maniera ampia agli anni Sessanta, dai Velvet Underground al garage pop. Grandezza e semplicità come in pochi dischi ascoltati di recente. Nel frattempo alla nostra lei alle linee vocali si aggiunge anche un lui. Damiano Negrisoli e Daniela Resconi scelgono di andare al risparmio, evitando il superfluo e tenendo in piedi solo uno scheletro nervoso ed emotivo. Qualche brano era già apparso l’anno scorso sull’ep giallo, dunque quest’uscita è un buon sussidiario imparare il loro mondo. Del resto forse questo non è nemmeno un album, ma solo un indizio. Abbiamo un numero, dei suoni, la certezza del qui ed ora e la speranza di un domani dove pezzi come “Spongebob Rok” verranno insegnati a scuola ai nostri figli. Aggiungiamo alla lista degli elogi la stoogesiana “Get Loose” risulta il brano più prodotto e gonfio, questo per darvi un’idea del resto, con i giusti minimi termini. Perché alla fine non serve nulla per fare un bel disco, o quasi: un’idea, lo stile e la noia. Se poi consideriamo che alla batteria con una certa costanza al momento si siede Beppe Mondini (anche negli Ottone Pesante), beh, direi che il telefono è in una botte di ferro.

Chiamateli se non mi credete, oppure ascoltateli, poi ne riparliamo.