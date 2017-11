Il 23 Novembre Laraaji & Carlos Niño live ad Argo16 (Marghera, VE)

Giovedì 23 novembre il pioniere della new age Laraaji e il poliedrico artista losangelino Carlos Niño saranno ad Argo16 per presentare il loro live set collaborativo “Sun Dreaming”. La struttura della performance prevede il solo di Carlos Niño, una parte in duo e infine il solo di Laraaji, in un continuum sonoro che porterà a una vera e propria meditazione trascendentale.

Laraaji è un compositore, musicista e maestro della laughter meditation di stanza a New York. Comincia la carriera come comico e cabarettista, poi inizia a suonare musica per le strade negli anni ’70, improvvisando sessioni che inducono uno stato di trance attraverso vari effetti elettronici. Brian Eno lo vede suonare una notte a Washington Square Park e lo invita a registrare un album per la sua seminale serie Ambient (“Ambient 3: Day Of Radiance” pubblicato nel 1980). Laraaji prosegue pubblicando per varie etichette una lunga serie di dischi, molti dei quali registrati in casa e venduti su cassetta durante le sue performance artistiche per strada.

Negli ultimi anni collabora con una nuova generazione di musicisti underground: la performance “Sun Dreaming”, infatti, è frutto di un progetto condiviso con Carlos Niño, artista, produttore e agitatore dell’underground attraverso la longeva trasmissione radiofonica “Spaceway Radio”, in onda su KFK LA. In parallelo all’instancabile attività di promotore culturale, Niño si è dedicato negli anni ad una riscoperta del patrimonio musicale new age e delle esperienze sonore meditative di provenienza orientale, indiana e mediorientale, culminata nel progetto collettivo Carlos Niño & Friends.

A seguire Dj set a cura di LECRI (Electronicgirls Netlabel / Venezia Elettronica).

Evento su facebook

Ingresso con tessera arci 2017/2018

Contributo responsabile 10 euro, 7 euro studenti e nuovi tesserati.

Argo16, Via delle Industrie 27/5, Marghera (VE)

Per maggiori informazioni: info@argo16.it