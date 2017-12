Il 15 e il 16 dicembre a Torino c’è IMAGO – The Eye Side of Varvara

Riceviamo e pubblichiamo.

URUK feat. Thighpaulsandra (COIL) & Massimo Pupillo (ZU) // MORPHOLOGY live // GRUNGE feat. Luca Sigurtà e Aaron Inker // OSSARIUM 3d Video Mapping live by HIGH FILES Musiche by OB_MAG Live // TORTURATORI feat. Paolo Spaccamonti & Paul Beauchamp // BAKKED // ALESSANDRO NIGRO & ANDREA VIETTI // CIKITA Z // Vjs BORDERLINE

ex cimitero di San Pietro in Vincoli – Superbudda – Magazzino sul Po

IMAGO, giunta alla quarta edizione, è la sezione dedicata alla visual art del festival genitore VARVARA. VARVARA è a sua volta e dal 2015 la sezione notturna del festival organizzato dalla Città di Torino TODAYS.

Nel rispetto della sua cellula madre, IMAGO include musica, accostandola alla visual art e presentandole insieme in un gioco di collaborazione attiva. Forti del contesto artistico attuale che vede audio e video insieme per una proposta e relativa fruizione immersive e complete, IMAGO coniuga musica e immagini, installazioni, nuove tecnologie dell’elaborazione grafica in diretta, ponendosi scatto veritiero di un presente audace.

“IMAGO – The Eye Side of Varvara” presenta quest’anno talenti della video e visual art in grado di coniugare magistralmente i due mondi AV. Due giorni (15-16 dicembre 2017) che si sviluppano in un programma intenso:

Venerdì 15 dicembre: video mapping di San Pietro in Vincoli. Si tratta di un’installazione video che parte da una scansione dello spazio per elaborare una proiezione visiva che rispetti e usufruisca dello spazio stesso. La facciata esterna della cappella, già nota per i suoi macabri capitelli rappresentanti teschi e per l’angelo della morte che addobba il timpano, sarà per l’occasione schermo reale per immagini virtuali realizzate ad hoc dall’artista visual High Files (aka Tommaso Rinaldi). La proiezione, aperta al pubblico e a ingresso gratuito dalle 21:30 alle 22:30, deve la sua fattibilità alla apertura progettuale delle compagnie residenti in San Pietro In Vincoli (ACTI, Mutamento di Zona Castaglia, LabPerm sull’Arte dell’Attore) e sarà accompagnata dalle elaborazioni sonore di OB_MAG.

Al Superbudda dalle 23:00 il duo finlandese Morphology affiancato dai torinesi Bakked, Alessandro Nigro & Andrea Vietti, sonorizzerà la notte con electro funk ricercata. Le tre performance saranno accompagnate da una complessa opera visual realizzata in diretta e a cura dei VJs Borderline. La serata è frutto della collaborazione con Outcast, progetto electro-dance che caratterizza le notti cittadine.

Sabato 16 dicembre è il giorno dedicato alle performance live presso il Magazzino sul Po dalle ore 21. Artisti internazionali si avvicendano in uno storytelling audio video dalle tinte oscure. Tutte le esibizioni sono state ideate e scritte in formato AV. Massimo Pupillo e Thighpaulsandra sono conosciuti a livello mondiale per i loro progetti principali, rispettivamente Zu e Coil. IMAGO è per loro tappa del tour di presentazione del loro nuovo progetto in duo URUK. Nuovo disco anche per Luca Sigurtà che per “Grunge” ha pensato a un lavoro visuale che incorpora musica e immagini in un viaggio immersivo e straniante opera di Aaron Inker. “Torturatori” è il progetto di Paolo Spaccamonti e di Paul Beauchamp che ha fatto il giro della critica musicale aggiudicandosi acclamazioni e menzioni in classifica: due lunghi brani, un lato bianco e uno nero, che confluiscono l’un dentro l’altro influenzando e unendo due mondi apparentemente opposti.

La direzione artistica musicale del progetto “IMAGO – The Eye Side of Varvara” è a cura di Alessandro Gambo, mentre quella artistica visuale è a cura di Cikita Z e Irene Gittarelli.

Un evento in collaborazione con: Acti Teatri Indipendenti, Il Mutamento Zona Castalia, LabPerm sull’Arte dell’Attore, Superbudda, Outcast Torino , Magazzino sul Po, TUM / TOLK Distribution.

PROGRAMMA

venerdì 15 dicembre

• ex Cimitero San Pietro in Vincoli h. 21

ingresso gratuito

// OSSARIUM

3d Video Mapping live by High Files

Musiche by OB_MAG Live

• Superbudda h. 23

ingresso 5 € riservato soci Superbudda

// MORPHOLOGY Live

(Semantica Records / Zyntax Motorcity)

// BAKKED Dj Set

(All Off Tape)

// ALESSANDRO NIGRO & ANDREA VIETTI dj set

(Land Of Dance Records)

Visuals by VJs Borderline

sabato 16 dicembre

• Magazzino sul Po h. 21

ingresso 10 € riservato soci ARCI

// URUK Live

un progetto audio/video di Thighpaulsandra (Coil) e Massimo Pupillo (ZU)

// GRUNGE Live

un progetto audio/video di luca sigurtà e – aaron inker –

// TORTURATORI live

musiche di Paolo Spaccamonti e Paul Beauchamp, video by Pepita Cikita Zeta

LOCATION & TICKET

Ex Cimitero San Pietro in Vincoli

Via San Pietro in Vincoli 28, Torino

Ingresso gratuito

Superbudda

Docks Dora Via Valprato 68, Torino

Ingresso 5 euro riservato soci Superbudda

Magazzino sul Po

Murazzi lato sinistro, Torino

Ingresso 10 euro riservato soci ARCI