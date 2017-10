Un Buon NON Compleanno! 1987-2017 RCdC NON compie 30 anni

Comunicato stampa.

Il 12 ottobre avrebbe dovuto essere il trentennale di Radio Città del Capo.

Avrebbe dovuto ma non sarà, perché “quella radio” ha smesso nei fatti di esistere.

Pertanto, in occasione dell’anniversario dei trent’anni non compiuti dell’emittente radiofonica, il gruppo “RCdCViva”, ovvero gli autori e le (ex)voci di quella che un tempo fu Radio Città del Capo, giovedì 12 ottobre presso la Libreria Trame di via Goito 3/c dalle ore 19:30 presenta:

UN BUON NON COMPLEANNO! 1987-2017 la radio non compie 30 anni

Ouverture con “Babele sonora”:

dischi di Alarico Mantovani, Alberto Simoni e Massimiliano Zani;

selezione di voci e canzoni curate da Germana Bargoni e Carlotta Chiodi.

A seguire sarà presentato il monologo “Requiem per Laradio”, interpretato daDonatella Allegro, e ci saranno gli interventi video (ripresi e montati dal regista Dario Zanasi) con i contributi di:

– Nicoletta Maldini – libraia, ex abbonata ed ex collaboratrice storica di RCdC;

– Michele Pompei – presente in RCdC dal 1987, uscito nel febbraio 2017 per fondare

“Nino Web Radio”;

– Jonathan Clancy – musicista, ex direttore artistico di RCdC;

– Caterina De Feo – ex collaboratrice musicale di RCdC (per una nuova radio);

– Francesco Strazzari – docente universitario, collaboratore da 20 anni e conduttore

di Global Tavor (per una nuova associazione).

Saluta i partecipanti Moreno Mari, portavoce di RCdCViva.

Per tutta la serata seguiranno teoremi musicali, dischi volanti e scintille sonore a cura di Enzo Baruffaldi, Federico Pirozzi e Cristian Adamo con i dj di RCdCViva.