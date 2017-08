Il 10, 11 e 12 agosto a Staranzano c’è Dobiarteventi con, tra gli altri, Thomas Brinkmann

Riceviamo da DobiaLab e pubblichiamo.

Dal 10 al 12 agosto c’è DobiaArtEventi 2017 a Dobbia di Staranzano (GO) in via Vittorio Veneto 32.

Manifestazione artistica multimediale in tre giorni dedicati all’esposizione collettiva.

L’evento è realizzato in collaborazione con il comune di Staranzano, BCC, HYBRIDA, Porto dei Benandanti, Viva Comix e Warrior Charge Soundsystem.

Ecco il programma.

Giovedì 10 agosto, h 21:

Liveset del musicista improvvisatore CARLO MASCOLO con la performance “Fonografie del III° millennio” e degli OHOLO, avant jazz che mescola groove sotterranei alla musica africana.

Installazione video dal titolo VISUAL#4 proposta per questa edizione dal videomaker sperimentatore MARINO CECADA.

Venerdì 11 agosto, h 21:

Performance “Untitled” della compagnia teatrale FYE AND FOUL sul tema della sovraesposizione alle informazioni + liveset elettronico di THOMAS BRINKMANN, che presenterà il progetto “KLIK”: musica per vinili composta incidendone le superfici.

Live visual del duo vee-jay IZLAND composto da Gašper Milkovič Biloslav e Marko Vivoda.

Sabato 12 agosto, h 21

LOS RESIDENTES :

Warrior Charge Soundsystem meets Dobialab & Hybrida – djset & live visuals.

Le esposizioni che saranno presenti tutte e tre le serate:

PABLO CHIEREGHIN (AUT) – installazione

Artista visivo nato ad Adria (Ro) e dal 2008 residente a Vienna. La sua ricerca si basa sulle dinamiche sociali e politiche, le sue azioni, performance o interventi sono concepiti in dialogo con il pubblico e giocano spesso con le interferenze tra medium e significato.

NICO COLLE (ITA) – installazione

BUMBULA … BUMBULA

Un’esplorazione sullo spazio e sui volumi scultorei, indagine sulla trasparenza e sul “peso” della scultura attraverso l’uso e la manipolazione di un materiale.

CARTOLINE DAL FUTURO – installazione / mail-art

Il progetto consiste nell’invitare tutti i partecipanti delle precedenti edizioni del festival ad illustrare/creare/scrivere/incollare/inventare/deturpare una cartolina ed inviarla a Dobialab per un’esposizione di mail-art.

UAGG & ROBERTO CANTARUTTI (ITA) – pittura

È un progetto che avvicina la poesia di Giuseppe Ungaretti e Allen Ginsberg, un esperimento che in libertà assoluta cattura il sentire e lo scrivere di Roberto Ferrari, Gianluca Gobbato, Guido Cupani, Francesco Tomada, Giacomo Sandron, Piero Simon Ostan, e la creatività pittorica di Roberto Cantarutti.

FIARA (Dog, ROM), EEVA KUKKONEN (artist, FIN), FREDIANO BORTOLOTTI (artist, ITA) – performance-photo

ADOTTA UN BASTARDO

Esposizione di una selezione dei ritratti dall’installazione al muro del giardino di Dobialab eseguita nel 2013 .

ERIN MCKINNEY (USA) – fotografie

Fotografa/artista figurativa. I suoi soggetti variano da vicini bizzarri a festaioli selvaggi fino a persone che l’artista incontra per strada.

MICHELA STACUL (ITA) – disegni

“Gli insetti non hanno diplomazia, sono molto brutali, non hanno comprensione, non hanno compromessi: non c’è da fidarsi degli insetti. Io, invece, avrei voluto diventare il primo insetto politico”.

ZONOFF (SVI) – installazione audio

San Lucio è una zona di frontiera tra la Svizzera e l’Italia. Il giorno 16 agosto una festa ricorda i tempi in cui il confine tra Italia e Svizzera era delimitato da una alta rete metallica sorvegliata a vista dalle Guardie di Confine, armate contro i contrabbandieri, che solo il giorno della sagra veniva aperta permettendo alle popolazioni delle due valli di venire a contatto e festeggiare insieme la solennità (qualche volta anche con troppo “calore umano”, cioè con memorabili risse favorite dalle abbondanti bevute di vino.)

Eventi su Facebook: 10, 11 e 12