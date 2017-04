WE PROMISE TO BETRAY, Nothing Is As It Seems [+ full album stream]

Nothing Is As It Seems è un’altra collaborazione tra Verticchio (Nimh) e Del Col (Antikatechon), che in questi ultimi anni hanno messo sovente insieme le loro forze. La novità più visibile è che We Promise To Betray esplora zone se non più luminose, di sicuro all’aria aperta (a voler essere precisi, considerando Twist Of Fate di Verticchio, la novità non è assoluta). Niente più Secoli Bui o catacombe, insomma, piuttosto qualcosa di contemplativo che a livello di stato d’animo sta tra la serenità e la malinconia.

La struttura dei quattro brani di Nothing Is As It Seems è semplice: prima parte ambient, quasi quell’ambient/shoegaze che va tanto in questi anni, seconda parte con assetto basso-chitarra-batteria, suonati secondo uno schema molto minimalista e reiterativo che talvolta fa pensare alla psichedelia, anche se nell’ultimo episodio la delicatezza della chitarra acustica crea sfumature più folk, cosa che non fa che ingentilire ancora di più il disco nel suo insieme.

Giuseppe e Davide, assieme, hanno sempre fatto cose egregie, ma sempre molto cupe, molto noiseggianti. È apprezzabile che, coi loro tempi, che prescindono – come già scritto più volte – da qualsiasi calcolo o da qualsiasi esigenza “commerciale”, abbiano provato a esprimersi in modo differente. Ora aspetto il secondo album per vedere se sapranno espandere e sviluppare quanto fatto qui.