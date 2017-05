Volumorama #4 – Gerda / Lleroy [+ full album stream]

Il Volume #4 della serie Volumorama della Bloody Sound Fucktory ha il sapore di un derby o di un ritorno a casa, visto che le band coinvolte sono originarie di Jesi, anche se i Lleroy si sono da tempo stabiliti a Bologna. È anche un po’ uno split del cuore per noi, visto che entrambe le formazioni sono sempre state seguite con attenzione su queste pagine, ne abbiamo recensito i dischi e le abbiamo spesso osservate in azione dal vivo, proprio perché rappresentano al di fuori di ogni possibile dubbio due dei nomi di punta e delle realtà più interessanti del panorama noise nazionale. Lo split esce in vinile colorato su 7” e si presenta con un artwork di Sonny “Refo” Alabama, che interpreta in modo personale i titoli dei due brani. Per finire con le note tecniche, segnaliamo che Alessio, bassista dei Gerda, si è occupato del missaggio dei due brani che sono stati poi masterizzati da Maurizio Giannotti. Come da previsioni, l’incontro/scontro tra le due formazioni è di quelli da non perdere, tra l’altro era da un po’ che non avevamo l’opportunità di ascoltare novità dalle due band: Soma dei Lleroy è uscito nel 2013 e l’ultimo album dei Gerda, Your Sister, è dell’anno successivo, per cui lo split serve anche da antipasto per le prossime uscite in solitaria e ci dà un’anticipazione su quello che sarà l’evolversi del loro sound (dei Gerda è uscita una cover dei Nerorgasmo, ma era appunto un tributo, non un brano originale).

“Vipera” è un’ulteriore evoluzione del caos organizzato che da sempre segna il percorso dei Gerda, per la prima volta affidati per la cura dei suoni al loro stesso bassista e quindi gestiti dall’interno: il risultato è meno compatto e di pancia, c’è maggiore risalto per le singole sfumature degli strumenti. È come se avessero aperto la loro corazza e lasciato intravedere gli organi interni, senza per questo perdere un grammo di cattiveria o capacità di ferire l’ascoltatore, solo che questa volta a colpire è il veleno che si insinua sotto pelle e affligge il sistema nervoso, quello della vipera che dà il titolo al brano.

I Lleroy dimostrano di non voler essere da meno e sfornano un brano che racchiude in sé quelle caratteristiche che ci hanno sempre attratto verso il suono nervoso e convulso ma anche ricco di groove del trio, di cui “Siluro” ci offre una versione ancor più affilata e incazzata, un’esplosione di ritmo ed elettricità che travolge tutto e tutti.

Insomma, ancora una volta Gerda e Lleroy si dimostrano all’altezza e non deludono le aspettative, ora però vogliamo ascoltare i dischi nuovi e vedere come questi indizi si svilupperanno sulla lunga distanza. Lo split sarà presentato il 13 maggio a Jesi, presso il TNT, in una serata – caldamente consigliata a chi si trovasse in zona – che oltre alle due band vede coinvolti anche gli statunitensi The Conformists di St. Louis.

Ci vediamo per il volume #5.